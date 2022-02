Mele, cocco e savoiardi come base cheesecake per realizzare un dolce dal profumo inebriante e dal sapore stratosferico

Molti di noi amano dilettarsi in cucina nella preparazione di piatti appetitosi e golosi. Gli antipasti, i primi, i secondi, i contorni e i dolci: spesso, con meravigliosi ingredienti di stagione, serviamo in tavola portate sensazionali. Quando ci ingegniamo nella preparazione dei dolci, nella maggior parte dei casi cerchiamo di sorprendere gli ospiti con ricette innovative. Fresca e di facile preparazione, la cheesecake è una torta che, nella sua versione più classica, non necessita della cottura in forno. È il dolce ideale da preparare in anticipo, in poco tempo, prima di un pranzo o una cena. Infatti, possiamo comporla in pochi minuti, per poi riporla in frigo a solidificarsi.

Delicatezza

Anche nel caso della cheesecake, come per la maggior parte delle nostre preparazioni, possiamo giocare con gli ingredienti. Infatti, possiamo realizzare un mix variegato di sapori e odori, accostando gli ingredienti che la stagione ci mette a disposizione. In tal modo, riusciremo a portare in tavola una ventata di novità e un fine pasto goloso e invitante. La cheesecake, che andremo a preparare in questa ricetta, unisce il delicato profumo della mela annurca al dolce sapore del cocco. Infatti, con mele, cocco e savoiardi come base cheesecake andremo a realizzare un dolce, che stuzzicherà il palato di grandi e bambini.

Andiamo a vedere gli ingredienti e la preparazione per uno stampo a cerniera da 24 cm:

500 g di ricotta fresca;

40 g di cocco grattugiato;

120 g di burro;

200 g di savoiardi;

100 g di zucchero;

½ cucchiaino di cannella;

2 lime;

100 g di uvetta;

4 mele annurche (o 2 mele rosse).

Ammolliamo l’uvetta in acqua per circa 10 minuti. Nel frattempo, tagliamo il burro a pezzetti, lo lasciamo sciogliere a fiamma dolce in una casseruola e lo facciamo intiepidire.

Polverizziamo i savoiardi in un mixer e incorporiamo pian piano il burro fuso, amalgamando il tutto con il mixer in funzione. Rivestiamo uno stampo a cerniera con della carta forno, distribuiamo il composto di savoiardi e burro, e lo livelliamo aiutandoci con una spatola. Lasciamo riposare il composto per circa 15 minuti in frigorifero.

Nel frattempo, riprendiamo l’uvetta, laviamo con cura le mele, eliminiamo il torsolo e le tagliamo a rondelle. In una ciotola spremiamo un lime, aggiungiamo lo zucchero e le mele. In una seconda ciotola, lavoriamo la ricotta aiutandoci con un cucchiaio. Incorporiamo alla ricotta il cocco, l’uvetta, la cannella, il succo del secondo lime e amalgamiamo gli ingredienti.

Decorazione

Riprendiamo la base di savoiardi dal frigorifero e concludiamo la cheesecake. Disponiamo sulla base 2/3 di fette di mela, le ricopriamo con lo strato di ricotta e livelliamo il tutto con una spatola. Copriamo la cheesecake con della pellicola trasparente e lasciamo che si solidifichi in frigorifero per almeno 3 ore. Trascorse le ore, sformiamo la torta dal frigorifero e la sistemiamo su un piatto da portata. Infine, decoriamo la cheesecake con le rondelle di mela rimaste, prima di servirla in tavola.

