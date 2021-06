Tra le verdure più consumate dell’estate ci sono le melanzane, facili e veloci da preparare in tanti modi diversi e gustosi. Le melanzane possono accompagnare secondi piatti veloci, ma anche essere utilizzate all’interno di panini o insalate veloci da consumare in riva al mare.

Squisite grigliate con olio peperoncino ed aglio, ma anche al forno, o in primi piatti come nella pasta alla Norma. Sono formidabili se fritte ed accompagnate da pomodorini freschi, come avviene nella classica ricetta campana delle melanzane a funghetti. Possono essere cotte sia al forno, che sulla griglia, o fritte, in ogni caso danno sempre un tocco in più alle nostre pietanze. Le melanzane fritte sono alla base di numerose pietanze come ad esempio la parmigiana di melanzane.

Ecco come ottenere melanzane fritte croccanti e leggere, non inzuppate di olio con questi formidabili consigli della nonna

Esistono vari tipi di melanzane, quelle adatte alla frittura sono quelle con la buccia viola chiaro e tonde, che hanno una polpa più delicata e facile da friggere.

Per friggerle ed averle croccanti è importante che le melanzane una volta tagliate siano salate e messe al sole per espellere la loro acqua di vegetazione. Questo passaggio garantirà una frittura eccellente ed eviterà che durante la cottura queste possano ammorbidirsi.

Un altro trucchetto è quello di spennellare le fette di melanzane con dell’albume che farà da barriera impedendo un eccessivo assorbimento di olio.

Le melanzane possono essere tagliate sia a cubetti, che non devono essere eccessivamente grandi, o a rotelle, dove il diametro perfetto è di ½ centimetro, al massimo 1.

Indispensabile è la scelta dell’olio che deve avere un punto di fumo alto, ottimo l’olio di oliva o anche quelli di arachidi. Inoltre l’olio deve avere una temperatura non inferiore ai 180° C e la frittura deve avvenire in un recipiente alto, in cui le melanzane devono essere perfettamente coperte di olio. Importante è non friggere troppi pezzi insieme, altrimenti la temperatura dell’olio calerà ammorbidendo la verdura.

Un altro passaggio fondamentale è l’asciugatura con carta assorbente immediatamente dopo la frittura. Questo gesto ci permetterà di eliminare gli eccessi di olio, ma anche eviterà di ammorbidire la pietanza.

Ecco come avere melanzane fritte croccanti e leggere non inzuppate di olio con questi formidabili consigli della nonna, da provare subito.