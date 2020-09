Molti non sanno che in America si procede direttamente col divorzio ma che in Italia l’iter procedurale è diverso.

Meglio separazione o divorzio? Chiariamo un equivoco

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, l'integratore che ti fa dimagrire velocemente - 4 al prezzo di 1 e la consegna è gratuita Scopri di più

Se non si procede con la separazione mai si arriverà al divorzio. Le separazione, come i divorzi, possono essere consensuali o giudiziali.

Si definiscono consensuali quelli dove marito e moglie hanno trovato l’accordo su ogni singolo aspetto mentre sono giudiziali quelli ove non è stato possibile accordarsi.

Se la separazione è consensuale possono essere seguire tre opzioni:

trovarsi innanzi un ufficiale del Comune, che procederà alla trascrizione dell’accordo e all’annotazione della separazione. Questo procedimento non può essere attivato alla presenza di figli minori. Ricorrere alla procedura di negoziazione assistita. In questo caso i coniugi saranno rappresentati ognuno dal proprio legale. In tal caso gli avvocati stipuleranno un accordo di negoziazione che sarà depositato presso il Tribunale competente per essere esaminato dal PM nominato. Il PM apporrà il visto ed entro dieci giorni gli Avvocati dovranno comunicare, al Comune ove il matrimonio è stato trascritto l’avvenuta separazione . Separazione consensuale, anche fatta tramite il ricorso ad un singolo Avvocato, innanzi al Tribunale competente. La differenza rispetto alla precedente procedura è che in questo caso il ricorso non viene analizzato da un PM ma viene sottoposto al vaglio del Collegio. La procedura, quindi, risulta più lunga poiché l’assegnazione del fascicolo richiede molto più tempo così come l’individuazione di una data di udienza.

La scelta di una procedura consensuale rispetto alla procedura giudiziale comporta una riduzione della tempistica per iniziare la successiva fase di divorzio.

In caso di separazione consensuale si potrà inoltrare la domanda di divorzio trascorsi sei mesi mentre in caso di separazione giudiziale si dovrà attendere un anno.

Meglio separazione o divorzio?

Successivamente alla separazione si attiva il procedimento di cessazione degli effettivi civili del matrimonio. Anche nella procedura di divorzio valgono le stesse opzioni, e le medesime esclusioni, che caratterizzano la procedura di separazione.

Si potrà, pertanto, procedere in maniera consensuale, o più precisamente concordata, oppure in modo giudiziale. Tra le procedure concordate troviamo nuovamente la possibilità di recarsi in Comune oppure la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita.

Approfondimento

8 domande per prosperare finanziaramente