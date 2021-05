Moltissimi italiani hanno deciso di dedicarsi delle meritatissime vacanze a partire da giugno, in maniera da staccare la spina il prima possibile. Prima di decidere dove passare le proprie vacanze sarebbe opportuno però prestare attenzione alle nuove disposizioni.

Infatti, meglio scegliere queste Regioni “bianche” per passare delle vacanze finalmente all’insegna della normalità piuttosto che andare altrove. Scopriamo subito di cosa stiamo parlando.

Relax all’insegna della normalità

Secondo quanto trapelato delle nuove disposizioni, ben sei Regioni italiane potrebbero ritrovarsi in zona bianca a partire dai primi giorni di giugno.

In particolare Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia potrebbero rientrare in questo regime a partire dal primo giugno. A partire dal 7 dello stesso mese potrebbero entrare in zona bianca la Liguria, il Veneto e l’Abruzzo.

Tutti gli italiani che intendano quindi partire per le vacanze in questo mese dovrebbero fare attenzione a questi cambiamenti. Infatti, una vacanza in zona bianca potrebbe portare molti a poter finalmente assaporare un po’ della libertà ormai perduta.

Ma quali sono i vantaggi di passare una bella vacanza estiva in una zona bianca? Iniziamo subito con il sottolineare che alcune restrizioni rimarranno tali e quali a quelle a cui siamo abituati.

È infatti previsto l’obbligo di mascherina nei luoghi chiusi. E non è permesso fare assembramenti all’aperto.

Inoltre, permane il divieto all’apertura di discoteche e luoghi di ritrovo similari. Allo stesso tempo in zona bianca si potranno, sempre a discrezione delle Regioni, godere di alcune libertà ormai dimenticate.

In queste zone viene a decadere il coprifuoco che impedisce alle persone di spostarsi tra le 5 e le 22 di notte. Inoltre, sarà possibile godersi un po’ di sano relax nei bar e nei ristoranti anche all’interno dei locali.

Infine, si potranno riaprire le piscine, come anche i centri commerciali nei fine settimana. Ovviamente il consiglio di vistare queste Regioni per le vacanze va a chi è impaziente e vuole partire subito. Le nuove disposizioni potrebbero portare infatti ad una diminuzione delle restrizioni anche nelle zone tuttora gialle.

