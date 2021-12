Fra le tante feste che ricorrono durante l’anno quelle natalizie sono sicuramente quelle con più occasioni per stare insieme a parenti e amici. E molto spesso ci si ritrova proprio a tavola a condividere cibi deliziosi e dolci tipici. Ma se da un lato si vive la gioia di gustare specialità culinarie dall’altro fa capolino il pensiero della bilancia. In base ai consumi energetici, ad esempio, ecco quanti chilometri di camminata o corsa servono per sbarazzarsi di una fetta di panettone o pandoro.

I benefici dell’attività motoria

Sicuramente si trova in vantaggio chi cerca di riparare agli eccessi alimentari delle festività con una costante attività motoria. In tal modo, si potrà almeno tentare di equilibrare il bilancio di entrate e uscite. Mangiando di più e ingerendo una quantità superiore di calorie si rischia infatti di accumulare peso e di dover faticare per liberarsene. Anche se conviene sottolineare che talvolta è inutile camminare o correre per molti chilometri perché così si bruciano più grassi. Non sempre è la quantità di tempo spesa nell’attività aerobica a garantire il dimagramento.

Pur tuttavia molti si chiedono se sia meglio salire su ellittica o tapis-roulant per disfarsi subito di sensi di colpa e calorie extra. Quale dei due attrezzi sia preferibile usare per ottenere un calo ponderale in breve tempo.

Iniziamo col dire che la macchina ellettica è più indicata per chi ha problemi alle articolazioni. I piedi, infatti, non perdono mai l’appoggio e non vi è quindi alcun impatto col terreno. Di sicuro risulta, invece, più traumatica per ginocchia e caviglie la corsa e in misura minore la camminata. Camminando, infatti, uno dei due piedi conserva sempre l’appoggio al terreno.

Al contrario nella corsa dopo la fase di volo l’atterraggio al suolo provoca forti sollecitazioni alla zona lombare. Ma fra camminata e corsa o ellittica a quale conviene dare la precedenza per ottenere un maggior dispendio energetico? Per rispondere a tale domanda occorre considerare alcuni fattori importanti quali velocità e inclinazione. E ciò perché è davvero straordinario quanto consuma di più chi cammina un quarto d’ora in salita all’aperto o su tapis-roulant.

Meglio salire su ellittica o tapis-roulant per disfarsi subito di sensi di colpa e calorie extra?

Per calcolare il consumo delle calorie bisogna prendere in esame diversi parametri fra cui peso, intensità e durata dello sforzo fisico. Un soggetto che pesa 60 kg dissipa all’incirca 470 kcal correndo a velocità moderata. Ma brucia ben 560 kcal chi invece pesa 10 kg in più pur a parità di tempo e di velocità. Inoltre occorre considerare che smaltisce prima i chili chi si sottopone ad allenamenti con intensità variabile. A prescindere dall’attrezzo che si sceglie risulta infatti più efficace alternare alcuni minuti di intenso sforzo ad altri di recupero. Questa modalità di allenamento ad intervalli infatti provoca variazioni del ritmo cardiaco che giovano moltissimo alla perdita di peso.

Quindi si bruciano più calorie aumentando la resistenza dell’ellittica per alcuni minuti che camminando o correndo ad un ritmo moderato. Ma allo stesso tempo seguendo un allenamento a intervalli sul tapis-roulant si brucerebbero più calorie rispetto all’ellittica.

Ovviamente prima di optare per un attrezzo o per l’altro conviene consultare le linee guida sull’attività fisica del Ministero della Salute. In esse infatti sono presenti raccomandazioni e suggerimenti specifici a seconda delle fasce d’età e delle condizioni fisiologiche dei diversi soggetti.