Ognuno ha la sua scelta personale, ma conoscere le differenze fra le due rasature aiuta a fare una buona scelta. Per questo motivo ci chiediamo se sia meglio radere la barba con il rasoio usa e getta o con il rasoio elettrico.

La barba nei secoli

Le indicazioni più antiche provengono dalle pitture rupestri. Mostrano uomini che si radevano semplicemente tirandosi con le dita i peli da barba. In seguito fu la volta delle conchiglie usate come una sorta di pinzetta. Altri semplicemente ne bruciavano i peli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Perdi peso facilmente con questo integratore. Offerta Speciale 4x1 Scopri di più

Le prime lame da barba risalgono agli Egizi. Erano rasoi a forma di mezzaluna in metallo, affilatissime. I Romani produssero i primi rasoi in ferro. Con questi si giunge fino al Medioevo e poi con piccole modifiche, fino al 1600, quando fu inventato il rasoio a lama richiudibile, che è giunto fino a noi. Quest’ultimo è stato soppiantato dalle lamette usa e getta, più pratiche e meno pericolose.

Differenze fra rasoio elettrico e lamette

La differenza maggiore è nel tipo di taglio. Radersi con le lamette è come tagliare il pelo con un coltello. Invece con il rasoio elettrico, il pelo è tagliato da due lame, in pratica come se si avessero in mano un paio di forbici.

Altra differenza è che oggi i rasoi elettrici possono tagliare sia a pelle umida, che asciutta. Il rasoio a lamette, invece, richiede che la pelle sia bagnata con acqua.

Meglio radere la barba con il rasoio usa e getta o con il rasoio elettrico? Altre differenze

I rasoio elettrici sono costituiti da motori e non sempre silenziati. E questo significa anche avere, per una decina di minuti e più, il ronzio del rasoio nelle orecchie. Inoltre emettono vibrazioni, che si trasmettono alla cute. Per le persone più sensibili, potrebbe dare un senso di fastidio nella zona sotto il mento, quando passa dove ci sono le ghiandole salivari.

Se utilizziamo il rasoio a lamette, abbiamo bisogno del lavandino e uno specchio per raderci. Se usiamo quello elettrico, possiamo farlo anche davanti a un televisore.

Dopo aver valutato i pro e i contro, ognuno può scegliere, considerando che la pelle ha bisogno di circa un mese di adattamento al cambio del rasoio.

Qui qualche consiglio per come avere una buona rasatura.