Le relazioni di coppia sono un argomento complesso che può decisamente cambiare la nostra vita. Un giorno siamo mano nella mano con il nostro partner per una passeggiata romantica e il giorno dopo ci ritroviamo da soli a guardare la televisione.

Meglio prestare attenzione a questi segnali del partner se non si vogliono brutte sorprese

Esistono tuttavia dei piccoli indizi che ci aiutano a capire quando la nostra relazione non sta proprio andando nel verso giusto. Oggi capiremo perché è meglio prestare attenzione a questi segnali del partner se non si vogliono brutte sorprese.

Piccoli gesti e regali

La relazione di coppia è fatta di piccoli gesti e pensieri che spesso nascondono dei significati nascosti. Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e per questo motivo abbiamo cercato di esplorare questi piccoli indizi in molti articoli.

Ad esempio, in questo articolo abbiamo analizzato i messaggi nascosti dietro alcuni regali di San Valentino. Oggi analizzeremo come il modo di parlare del nostro partner può farci capire se una possibile rottura è vicina.

Una ricerca americana portata avanti dall’Università del Texas ha infatti esplorato quali sono le parole che utilizziamo più spesso quando stiamo per interrompere una relazione. I risultati dello studio sono rivelatori e sembrerebbero confermare la presenza di indizi fino a tre mesi prima della effettiva rottura.

Le parole a cui stare attenti

Nel caso il partner abbia di dubbi sul rapporto di coppia tenderà ad utilizzare più spesso i termini “io” e “noi”. Sembrerebbe essere questo il risultato a cui sono arrivati gli studiosi dopo aver analizzato i post di più di 6.000 utenti su Reddit. L’utilizzo di questi pronomi non sembrerebbe causale, ma potrebbe essere collegato ad uno stato di depressione del proprio compagno.

Quando si è tristi, infatti, si tende ad agire in maniera più egoistica, dedicando meno tempo ed energie alle relazioni con gli altri. Per questo motivo è meglio fare attenzione alle parole del partner se non si vogliono brutte sorprese. Se si sente spesso il proprio compagno\a usare questi termini è meglio correre ai ripari e capire quali sono le motivazioni alla base del disagio nella coppia.