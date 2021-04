Attenzione a come si pulisce lo smartphone. Spesso per la pulizia dello schermo si usa la prima cosa che ci capita in mano, col rischio di creare dei danni all’apparecchio. Ma c’è una cosa in assoluto che non andrebbe mai fatta nel pulire il telefono cellulare, ma anche il tablet. Ve lo rivela questo articolo in cui si scoprirà che nella pulizia dello smartphone questo è il più grande errore che si possa fare. Meglio non usare usare questo comune prodotto da pulizia presente in ogni casa per pulire lo schermo dello smartphone perché rischia di danneggiarlo irreparabilmente.

Per evitare guai, attenzione a come si pulisce lo smartphone

Si può danneggiare lo smartphone o anche il tablet, semplicemente pulendo lo schermo. Sembrerà incredibile ma è così. Tanto che la stessa Apple da indicazioni precise su come fare l’operazione con l’iPad e l’iPhone. Più avanti nell’articolo si troveranno le indicazioni su come pulire uno schermo e sugli errori che potrebbero danneggiarlo irreparabilmente. Ma prima di addentrarci in questi suggerimenti, occorre porre l’attenzione su un aspetto: l’importanza della pulizia. Sullo schermo dello smartphone si attaccano migliaia di bacilli che lo rendono molto sporco. Ora, poiché spesso lo si avvicina alla faccia e lo si ha costantemente tra le mani, una pulizia regolare è consigliata. Specialmente in tempo di pandemia.

Come pulire il cellulare senza rischiare di creare seri danni?

La pulizia dello schermo del telefono, come quello della ricarica della batteria, sono due operazioni delicatissime. La stessa Apple ha sentito la necessità di dare delle precise direttive su come pulire gli schermi dei dispositivi e su come caricarli. Eppure, queste operazioni vengono fatte spesso senza pensarci e diventano pericolose se compiute insieme. Infatti, è altamente sconsigliato pulire lo schermo del cellulare mentre è in ricarica. Per una pulizia in sicurezza, è meglio non avere l’apparecchio collegato alla presa della corrente. Ancora meglio sarebbe che fosse in posizione di pausa, funzione sleep, ma sarebbe preferibile fosse spento.

Meglio non usare usare questo comune prodotto da pulizia presente in ogni casa per pulire lo schermo dello smartphone perché rischia di danneggiarlo irreparabilmente

Quale materiale utilizzare per pulire lo schermo? Anche qui molti prendono la prima cosa che capita sottomano, come un fazzoletto, un pezzo di carta, un panno. Assolutamente sbagliato. Occorre evitare la carta per la pulizia della casa, i panni abrasivi e con lanugine, gli asciugamani, soprattutto se lo smartphone non ha salvaschermo. Assolutamente vietato usare tessuti di indumenti, come giacche, camice, ecc. Il materiale consigliato per pulire lo schermo di smartphone e tablet è un panno in microfibra. Va benissimo quello che viene utilizzato regolarmente per le pulizie di casa.

E qui si arriva all’errore che potrebbe veramente danneggiare irreparabilmente il cellulare. Spruzzare con lo spray direttamente sullo schermo, magari utilizzando uno sgrassatore. È un errore che potrebbe costare caro. Il liquido spruzzato direttamente sul cellulare potrebbe infiltrarsi all’interno dell’apparecchio e l’umidità creare dei danni. Meglio spruzzare il liquido sul panno e poi passarlo sullo schermo. E, attenzione, non passarlo sui bordi. Per pulire il perimetro dello smartphone meglio utilizzare un panno asciutto, proprio per evitare il problema sopra indicato.