La mania di affondare continuamente il cucchiaio nel barattolo di una prelibatezza appartiene ad ognuno di noi. C’è chi compie questo gesto con il miele, con la crema al cioccolato ma anche con il burro di arachidi. Però, meglio non esagerare con creme gustose che non ci fanno staccare dal barattolo perché possiamo avere effetti collaterali. In questo articolo focalizziamo l’attenzione sul burro di arachidi che viene usato in svariati modi.

Come consumare il burro di arachidi

Questa crema spalmabile è indicata con i toast e con i biscotti, ma il vero peccato di gola si consuma quando prendiamo il cucchiaino e intingiamo all’interno del barattolo. Facendo ciò consumiamo quantità eccessive di prodotto che possono mettere a repentaglio la nostra forma fisica.

Questo perchè i produttori, quando confezionano il burro d’arachidi aggiungono componenti come olio vegetale, zucchero e altre sostanze che aumentano i rischi sul fronte salute.

Troppo difficile restare lontani dal barattolo

Ci vuole veramente tanto coraggio per rimanere lontani dal barattolo di burro di arachidi. Purtroppo l’appetito vien mangiando e cucchiaino dopo cucchiaino le quantità ragionevoli vengono superate. Perciò diventa davvero arduo tenere sotto controllo le porzioni o non mangiare burro di arachidi tutti i giorni.

Quando si sale sulla bilancia sono dolori

Purtroppo mangiare troppo burro d’arachidi genera un aumento di peso e perciò poi quando si sale sulla bilancia sono dolori.

L’alimento gustoso e irresistibile è denso di calorie, due cucchiai di questa delizia ne apportano ben 200. In realtà ci sentiamo subito sazi ma allo stesso tempo introduciamo una gran parte del carico calorico giornaliero raccomandato.

Gli altri effetti

Logicamente, meglio ribadirlo, mangiare in maniera spropositata burro d’arachidi comporta altri effetti come infiammazioni. Questo per la presenza di acidi grassi omega-6. Infatti, se non bilanciati con omega-3, questi possono portare ad alcuni problemi come affaticamento e dolori articolari. Spesso chi mangia troppo burro d’arachidi va incontro a reflusso acido e bruciore di stomaco a causa della presenza di troppi grassi. L’irritazione esofagea può anche portare a problemi di deglutizione.

Meglio non esagerare con creme gustose che non ci fanno staccare dal barattolo

Dunque a seguito di questa panoramica sui motivi di perché non eccedere con il consumo di burro di arachidi, i nostri Lettori devono sapere parallelamente che l’alimento aiutare a promuovere livelli di colesterolo HDL sani.