Stamani abbiamo fatto una ricerca approfondita sui social per scoprire se effettivamente ci sono persone che hanno reso pubblico il Qr Code del Green Pass. Ebbene purtroppo gli italiani prendono continuamente le cose alla leggera senza rendersi conto a cosa vanno incontro. Meglio non condividere dappertutto il QR Code del Green Pass perchè farlo è segnale che abbiamo veramente perso la testa. Infatti chi ha commesso questa grossa ingenuità non si è reso conto dell’importanza dei dati contenuti all’interno di quel codice.

Le truffe

Poi inutile lamentarsi quando terze persone si impossessano dei nostri dati personali. Quella di mettere sotto i riflettori di tutti il Qr Code è un errore imperdonabile e perciò chi non l’ha fatto ancora, non emulasse. Questo documento sanitario rilasciato per via della pandemia del coronavirus è importantissimo alla pari del documento di identità, del codice fiscale, dei dati per entrare nella home banking. Tante volte abbiamo avvisato i Lettori di non essere superficiali quando si tratta di conservare gelosamente i propri dati personali ma gli avvisi ricorrenti vengono puntualmente dimenticati.

La comunicazione del Garante della Privacy

Perciò anche nel caso del QR Code del Green Pass, il Garante della Privacy, a seguito delle segnalazioni, ha emesso una nota per richiamare all’ordine i cittadini italiani. Quest’ultimi non si sono resi conto del rischio gravissimo che stanno correndo nel divulgare l’immagine QR Code. Qualunque criminale del web in questo modo, ottenendo l’immagine, può prelevare tutti i dati personali contenuti e farne l’uso illegale che vuole.

Meglio non condividere dappertutto il QR Code del Green Pass

Dunque da oggi in poi meglio lasciar perdere di pubblicare il QR Code del Green Pass sui social. E’ vero che ad occhio nudo non si rilevano i dati contenuti ma possiamo assicurare che i criminali del web sanno come estrapolare tutto. Dunque è il caso di evitare caldamente questo gesto sconsiderato e pericolosissimo.

Condividere il QR Code del Green Pass dappertutto è segnale che abbiamo veramente perso la testa

Il QR Code del Green Pass stampato sul foglio oppure sullo smartphone non è un’immagine da sbandierare ai quattro venti ma da far visionare solo a chi preposto. Infatti il QR Code bisogna esibirlo eventualmente alle forze dell’ordine al momento di un controllo oppure a coloro che sono autorizzati a prenderne visione come per Legge.