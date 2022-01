Comprata già pronta o fatta in casa, besciamella è una delle salse più apprezzate nella nostra cucina. Anche se si tratta di una salsa madre, e cioè di una base per prepararne altre più complesse, si usa per gratinare le verdure e molto più spesso per condire i primi piatti.

Vi si ricorre specialmente in periodi festivi, come quello natalizio da poco passato. Capita che se ne prepari o compri troppa e che si sia costretti a gettarla. Un vero peccato perché, dopo averla conservata in questo modo, sarà possibile riciclarla in alcune preparazioni. Meglio non buttare la besciamella avanzata, ecco un’idea geniale per trasformarla in degli stuzzichini golosi.

Cubetti di besciamella fritta, l’ideale per un aperitivo

Oltre alla besciamella, serviranno pochi altri ingredienti per friggerla, impanarla e realizzare un antipasto goloso, da servire come aperitivo o parte della cena. Bisogna munirsi di farina, tuorlo di uovo, olio per frittura e pangrattato.

Il primo passo è far raddensare sul fuoco la besciamella avanzata. In seguito, farla raffreddare e trasferirla in un contenitore del ghiaccio. Farla congelare, poi estrarla ed effettuare una doppia panatura con farina, tuorlo e pangrattato. In una padella antiaderente, scaldare abbondante olio per fritture e friggere un paio di cubetti di besciamella alla volta. Assorbire l’olio in eccesso sull’apposita carta e servirli ancora caldi.

Abbiamo appena visto un modo creativo per riciclare la besciamella avanzata. In alternativa, la si può usare come ingrediente per una torta salata salvacena o per gratinare verdure come patate, zucchine, cavolfiore o finocchi. Nel farlo, potrebbe essere opportuno rendere un po’ più liquida la besciamella versando al suo interno un filo di latte.

Anche in questo caso, il procedimento da seguire è molto semplice. Basta mondare e tagliare la verdure o le verdure prescelte e condirle con olio, sale e aromi a piacere, unirle alla besciamella e trasferirle in una teglia. Infine, cospargerne la superficie col pangrattato e infornare.