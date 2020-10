Se decidi di snellire le gambe è meglio la camminata oppure optare per la corsa? Una camminata di soli 30 minuti al giorno è la migliore cosa per tutti. Ed alla lunga l’effetto di snellire le gambe si vedrà. Pur tuttavia, nello scegliere tra meglio la camminata o la corsa se decidi di snellire le gambe il discorso quando cambia?

Il discorso cambia quando all’effetto di snellire le gambe si vuole aggiungere pure quale? Quello di perdere qualche chilo. In tal caso, infatti, rispetto alla camminata è da preferire la corsa. In quanto si tratta di un’attività sportiva che è più aerobica e che, quindi, garantisce un maggiore dispendio di calorie.

Vediamo se è meglio la camminata o la corsa se decidi di snellire le gambe

La camminata, invece, è da preferire per chi per qualsiasi ragione non vuole sollecitare troppo le articolazioni. Ma nello stesso tempo è anche vero che rispetto alla camminata la corsa garantisce cosa? Un maggior potenziamento a livello muscolare. E quindi gambe più snelle ma anche tonificate. La risposta sullo scegliere tra la corsa e la camminata per snellire le gambe, quindi, non è netta. E non è nemmeno univoca.

Inoltre, che si scelga la corsa o la camminata, l’obiettivo di snellire le gambe passa pure attraverso una giusta combinazione. Una combinazione che è rappresentata dal condurre una vita sana da coniugare alla corretta alimentazione. Ed al riposo a partire da cicli del sonno regolare. Con particolare riferimento alle classiche 7-8 ore al giorno di sonno notturno.

Quando è meglio camminare rispetto a correre?

Chi è meno giovane, in linea di massima, dovrebbe scegliere rispetto alla corsa la camminata in quanto si tratta di un’attività fisica con un basso livello di infortunio. Correndo può infatti capitare di incorrere in infiammazioni muscolari, e tra l’altro, pure in altri problemi o fastidi come a quelli al tendine di Achille. In altre parole, la camminata rispetto alla corsa è più conservativa rispetto agli infortuni grazie ad un minor impatto del peso corporeo con il suolo.