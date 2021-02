Quante volte abbiamo sentito che un bicchiere di vino al giorno fa bene alla salute. Però non tutti sanno che ci sono momenti in cui è meglio evitare di bere il vino quando ci troviamo in determinate condizioni. Infatti l’alcol influisce sul nostro corpo perciò meglio tenere la bottiglia di vino lontana quando umore e condizioni fisiche non sono delle migliori.

L’errore grossolano che molti commettono è di bere quando si ha il morale sotto i tacchi. I nostri Esperti di ProiezionidiBorsa ci spiegano perché evitare di bere il vino in particolari situazioni.

Il vino e l’umore

Quando si ha uno stato d’animo ansioso oppure si è tristi stare lontani dal vino è un toccasana. Infatti il nettare di Bacco altera i livelli di alcuni neurotrasmettitori nel cervello. Purtroppo l’alcol incide negativamente sulla serotonina che stabilizza l’umore e favorisce sensazioni di felicità. Si corre il serio rischio di peggiorare il proprio stato di infelicità. Il consiglio è di non attaccarsi alla bottiglia di alcol ma di andare fuori a prendere una boccata d’aria oppure stare in compagnia.

Un bicchiere di vino prima di dormire aiuta? Un altro errore che molti commettono è di bere prima di andare a dormire mettendo a repentaglio lo stomaco e aumentando i sintomi del reflusso gastroesofageo.

Gli effetti sull’attività fisica

Il bicchiere di vino va tenuto assolutamente lontano prima e dopo l’allenamento fisico.

In particolare dopo lo sforzo fisico, il vino ha un effetto diuretico perché l’alcol diminuisce la produzione di vasopressina nel corpo. Perciò meglio un bicchiere di acqua per dissetarsi e combattere la disidratazione. Come ce ne accorgiamo quando ci troviamo in questa condizione? I campanelli d’allarme sono svariati: urine scure, stanchezza e vertigini.

Effetti del vino sul vaccino

Attualmente molti italiani si stanno sottoponendo al vaccino per debellare il coronavirus. Ebbene, chi ha fatto il vaccino meglio lasciar stare il vino, per qualche giorno, perché l’alcol deprime il sistema immunitario.

Infine non bere mai il a stomaco vuoto perché l’alcol viene assorbito velocemente e gli effetti collaterali si presentano più velocemente.