Nella stagione fredda tra gli ortaggi che più spesso vediamo comparire sulle nostre tavole ci sono zucca e broccoli. Ecco perché spesso abbiamo fornito golose idee per poterli cucinare al meglio in poco tempo. Avevamo ad esempio svelato qualche trucchetto da chef per ottenere un risotto alla zucca super cremoso. In altri casi abbiamo fornito qualche suggerimento su come riutilizzare i preziosi gambi dei broccoli.

Oggi invece ci focalizzeremo su come poter preparare una pasta deliziosa con cavoli e cavolfiori. Se infatti siamo stufi delle solite preparazioni, meglio di zucca e broccoli potrebbero essere questi due deliziosi ortaggi.

Facile e veloce

La pasta è il piatto emblematico di chi vuole mangiare con gusto ma senza che gli venga sottratto troppo tempo. La ricetta che suggeriamo è l’ideale per chi va sempre di corsa ma ama mangiare con gusto.

Per la ricetta abbiamo bisogno di:

1 cavolfiore piccolo;

200 g cavolo nero;

porro;

peperoncino;

olio;

burro;

Per prima cosa metteremo a bollire l’acqua nella quale poi saranno cotti i vari ingredienti. Nel frattempo eliminiamo le foglie esterne, togliamo il gambo e tagliamo a pezzi il cavolfiore. Saliamo l’acqua e mettiamo a lessare il cavolfiore. Nel frattempo puliremo le foglie del cavolo nero eliminando la costa centrale per poi tagliarlo a striscette e mettere anch’esso a bollire insieme al cavolfiore.

Meglio di zucca e broccoli ecco come cucinare una velocissima pasta con cavolo e cavolfiore

Mentre cavoli e cavolfiori sono in cottura, affettiamo finemente del porro che metteremo in padella a soffriggere con poco olio e peperoncino. A questo punto scoleremo le verdure nella padella con il porro e lasceremo insaporire. A questo punto spegneremo la fiamma e aggiungeremo in padella 2 noci di burro. Questo si scioglierà dolcemente insaporendo cavoli e cavolfiori ed esaltandone il gusto.

Siamo pronti per mettere a lessare la pasta nella stessa acqua delle verdure che dovrà cuocere per il tempo indicato sulla confezione. Quando mancheranno 2 minuti alla cottura completa della pasta, scoliamola direttamente nella padella e terminiamo di cuocere. Saltiamo in padella ultimando la cottura e facendo in modo che la pasta assorba tutti i sapori delle verdure.

Una volta cotta la pasta possiamo portare in tavola un piatto gustoso, originale e veramente delizioso. Possiamo inoltre impreziosire la preparazione aggiungendo della scorza di limone e del pangrattato precedentemente reso croccante in padella con olio.

