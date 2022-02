Meglio di tante creme in commercio per mani secche, screpolate e che prudono ecco un fantastico trattamento naturale

In questo periodo tra le parti del corpo più sofferenti ci sono sicuramente le mani.

Non bastavano i gel e gli spray disinfettanti, che ormai sono diventati degli inseparabili compagni di viaggio, ed un passaggio obbligato in ogni negozio. Le temperature gelide di febbraio le stanno infatti mettendo ulteriormente a dura prova.

È così che ci ritroviamo spesso con mani letteralmente distrutte dal freddo. Screpolate, arrossate, pruriginose e, nei casi peggiori, con qualche taglietto qua e là.

Il vento, gli sbalzi di temperatura, la colonnina di mercurio che scende possono fare davvero danni, non solo brutti da vedere ma sgradevoli da sopportare.

Una soluzione tuttavia esiste ed è meglio di tante creme in commercio per mani disastrate. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno potremo già averlo in dispensa o ce lo potremo facilmente procurare con un salto al supermercato.

Prevenire è meglio che curare

Ovviamente, prima di svelare questo trattamento fai da te non potevano non dedicare spazio alla prevenzione. Quella delle mani screpolate non deve e non può essere un fastidio a cui possiamo arrenderci con un “a me accade sempre così”.

Potremmo infatti evitare tante scocciature adottando qualche semplice accortezza, o almeno limitare i danni.

Anche perché il rischio è quello di sviluppare dei rognosissimi geloni sia alle mani che ai piedi.

Un problema decisamente più difficili da debellare ma per il quale esistono comunque dei rimedi naturali assai efficaci.

Per evitare tutto questo possiamo innanzitutto adottare la buona abitudine di indossare dei guanti. Oggi ne esistono alcuni dotati addirittura di gommini antiscivolo per utilizzare tranquillamente lo smartphone.

Evitiamo poi gli sbalzi di temperatura soprattutto quando ci laviamo le mani, utilizzando sempre saponi neutri e avendo cura di asciugarle bene. L’umidità infatti è un’altra grande nemica giurata di mani belle ed in salute.

Meglio di tante creme in commercio per mani secche, screpolate e che prudono ecco un fantastico trattamento naturale

Se ormai il danno è fatto però non disperiamo. Abbiamo una soluzione fantastica, che richiede solo un po’ di costanza e pochi ingredienti.

La prima cosa da fare è preparare dell’acqua di riso, facendone bollire circa 100 grammi in 500 ml d’acqua.

L’amido di riso contenuto le ammorbidirà e lenirà le aree più sofferenti. Quando sarà ormai tiepida teniamole in ammollo per circa 15/20 minuti. Dopodiché passiamo al trattamento.

Per questo ci servono:

1 avocado;

3 cucchiai di miele:

una patata.

Tagliamo mezzo avocado e riduciamolo in poltiglia. Aggiungiamo dunque 3 cucchiai di miele e grattugiamo mezza patata. Utilizziamo il composto ottenuto per una maschera da tenere più tempo che possiamo, anche 30/45 minuti. Per un effetto booster togliamo l’eccesso, e se riusciamo indossiamo dei guanti di cotone da indossare durante la notte. I nutrienti ed emollienti presenti in questi 3 prodotti faranno davvero miracoli!