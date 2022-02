Meglio di polpette e crocchette di carne macinata, non perdiamoci questi 3 involtini croccanti senza pasta sfoglia

La pasta sfoglia è il must di chi ama mangiare in modo goloso ma senza spendere un’eternità ai fornelli. Sono infatti moltissime le ricette che possiamo realizzare grazie a questo preparato. Basta srotolarlo, farcirlo e metterlo in forno per dar vita ad autentiche delizie.

Con una sola mela e un rotolo di pasta sfoglia possiamo realizzare questo dolce delizioso, ad esempio. Mentre per le preparazioni salate possiamo preparare un piatto da urlo usando verza e pasta sfoglia.

Oggi però vogliamo proporre un’alternativa alla solita pasta sfoglia fornendo una ricetta veloce e semplice da realizzare con un alimento che molti hanno in casa.

L’aperitivo ideale

Quello che presenteremo è un gustosissimo piatto da utilizzare come antipasto o aperitivo meglio di polpette e crocchette.

Quello che utilizzeremo per dare forma ai nostri involtini è un ingrediente che tradizionalmente viene utilizzato per panini e tramezzini. Stiamo parlando del pancarrè, o pane in cassetta, alimento duttile e versatile per moltissime preparazioni.

Di seguito vedremo come poter realizzare degli ottimi involtini che lasceranno sbalorditi gli ospiti grazie alla loro croccantezza e cuore filante.

Preparazione

La preparazione è molto semplice e consiste nel prendere delle fette di pancarrè bianco da tramezzino, quello senza crosta, e stenderle con un mattarello. Nel caso in cui non avessimo o non trovassimo il pane senza crosta possiamo sostituirlo tagliando la crosta al normale pancarrè.

Una volta stese le fette di pane possiamo farcirlo come più preferiamo.

Un metodo è prendere 2 fette di salame piccante e stenderle sulla fetta di pane appiattita al mattarello. Successivamente metteremo un bastoncino di scamorza affumicata sulla cima e arrotoliamo la fetta di pane su sé stessa.

Nel secondo involtino invece metteremo del prosciutto crudo e della mozzarella per pizza.

Nell’ultimo, invece, possiamo scegliere una farcitura a base di zucchine grigliate, acciuga menta e primo sale.

Meglio di polpette e crocchette di carne macinata, non perdiamoci questi 3 involtini croccanti senza pasta sfoglia

Quando avremo preparato tutti i nostri involtini siamo pronti per impanarli. Per farlo dovremo passarli prima in una miscela di uova sbattute con poco latte e poco sale. Successivamente passeremo gli involtini nel pane panko, un tipo di pangrattato decisamente più croccante del classico. Il panko è reperibile in molti negozi ma se non dovessimo trovarlo, il classico pangrattato andrà benissimo. Terminata la panatura, friggiamo in abbondante olio di semi a 170°.