Molti si astengono dal cucinare broccoli, cavolfiori, verza e cavoli per il timore dei cattivi odori che questi sprigionano in casa. Non solo, gli sgradevoli odori potrebbero arrivare anche una volta mangiati (a buon intenditor poche parole). Tuttavia sarebbe utile sapere che la pancia gonfia come un pallone potrebbe dipendere da questo comune errore più che dai broccoli e i cavoli.

E, allo stesso modo, potrebbe essere altrettanto utile sapere come eliminare puzze sgradite anche durante la cottura. Oggi proponiamo un classico piatto della domenica, le lasagne, a base di verza che non darà cattivi odori grazie ad un semplice trucco. Meglio della solita pasta al forno questo piatto unico.

La ricetta

Per preparare la nostra lasagna di verza ci serviranno:

verza;

patate;

salsicce;

mozzarella;

besciamella;

sfoglie di pasta all’uovo;

parmigiano;

Il tutto parte dalla pulizia della verza dalla quale andrà eliminato il gambo centrale e le foglie più esterne. Fatto questo metteremo a bollire le foglie di verza in abbondante acqua bollente salata per 15 minuti e qui entra il gioco il segreto delle nonne. Nella stessa acqua di cottura della verza aggiungiamo qualche foglia di alloro che neutralizzerà i cattivi odori della cottura. In alternativa possiamo mettere a bollire di fianco alla verza un pentolino di aceto.

Mentre la verza è in cottura, laviamo e sbucciamo le patate che dovranno essere tagliate a fette molto sottili per poi essere condite con olio, sale e pepe.

Meglio della solita pasta al forno ecco delle strepitose lasagne di verza senza puzza in casa

Quando la verza sarà cotta, scoliamola e teniamola da parte. Per un risultato ancora più gustoso possiamo saltare la verza in padella con aglio, olio e peperoncino dopo la cottura.

A questo punto dovremo sbollentare per meno di un minuto le sfoglie per le lasagne in acqua bollente. Siamo pronti per comporre la nostra squisita lasagna cominciando a disporre sul fondo di una pirofila un abbondante strato di besciamella. Questa può essere quella del supermercato o possiamo realizzarla in casa seguendo questa semplice ricetta.

Sopra la besciamella disporremo la sfoglia di pasta, la verza, le patate, il parmigiano e la mozzarella ed ancora besciamella. Continuiamo ad alternare gli strati fino a riempire la pirofila ottenendone il più possibile. Mettiamo la nostra lasagna in forno a 180° per 25/30 minuti fin quando in superficie non comparirà una golosa crosticina. Ecco che in modo originale avremo ottenuto un pranzo squisito.