La melanzana è un ortaggio tipicamente estivo anche se ormai è facilmente reperibile in ogni periodo dell’anno. A tal proposito se avessimo messo qualche piantina di melanzana nel nostro orto a breve cominceranno a dare i propri frutti. Per questa ragione potrebbe essere utile conoscere qualche trucchetto per migliorarne la produzione e farle crescere forti e in salute.

Ad ogni modo, che siano quelle del nostro orto, del fruttivendolo o del supermercato, le ricette a base di questo ortaggio sono molteplici. Impossibile non citare in tal senso la mitica parmigiana, con melanzane rigorosamente fritte, o la pasta alla norma.

Ma se volessimo preparare qualcosa di gustoso e originale a base di melanzane, meglio della parmigiana e della pasta alla norma ecco una ricetta semplicissima.

Ingredienti e preparazione

Gli ingredienti che ci serviranno per questa semplice ricetta sono:

melanzana;

passata di pomodoro;

mortadella;

scamorza affumicata;

basilico;

cipolla;

olio.

Quelli che realizzeremo sono dei favolosi involtini di melanzana da preparare in pochi minuti. iniziamo dalla preparazione di un semplice sugo di pomodoro che otterremo semplicemente con un soffritto di cipolla. In seguito aggiungeremo il pomodoro correggendo di sale e infine il basilico. Mentre il sugo cuoce procederemo a lavare con cura la melanzana per poi rimuovere il picciolo. A questo punto ricaviamo dalla melanzana delle fette sottili ottenute tagliandola per il senso della lunghezza. Ungiamo leggermente le fette di melanzane appena ottenute e passiamole alla griglia fin quando non saranno ammorbidite. A questo punto siamo pronti a farcire gli involtini. Adagiamo sopra alle fette appena grigliate delle fette di mortadella sottili e della scamorza affumicata. Ripieghiamo leggermente i lembi esterni della melanzana verso l’interno per non far uscire la farcitura e arrotoliamo.

Meglio della parmigiana e della pasta alla norma ecco come cucinare le melanzane in modo facile e gustoso

A questo punto fissiamo i nostri involtini con l’aiuto di uno stuzzicadenti e tuffiamo le melanzane nel sugo di pomodoro lasciando cuocere 15 minuti.

A questo punto le melanzane saranno cotte a puntino e insaporite con il pomodoro e l’inebriante profumo del basilico.

Una volta pronte possiamo servire in un piatto e arricchire ulteriormente la preparazione con una grattugiata di formaggio. Inoltre possiamo sostituire la mortadella e la scamorza con l’affettato e il formaggio che preferiamo, ad esempio prosciutto cotto e Emmenthal.

