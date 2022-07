Le origini della parola ragù sono da attribuire ai nostri cugini d’oltralpe francesi. Infatti ragù, versione italianizzata della parola ragoût, deriverebbe dal verbo ragouter ovvero “risvegliare il gusto” “solleticare l’appetito”. Questa pietanza è storicamente preparata con tagli di carne di diversi animali, dal manzo al maiale, che vengono stufati a lungo.

Generalmente il ragù viene accompagnato alla classica salsa di pomodoro, anche se è possibile realizzarne una versione altrettanto gustosa in bianco.

Oltre alle versioni senza pomodoro, poi, è possibile sostituire la tipologia di carne sostituendola con il pesce.

Ed infatti nel periodo estivo, meglio della carne macinata, possiamo usare il pesce per un delizioso ragù da realizzare in pochi passi.

Leggero e gustoso

Il pesce designato per questa preparazione è il tonno, anche se, possiamo eseguire diverse varianti. Una davvero imperdibile è quella da cucinare con il polpo per un ragù denso e cremoso.

Per la ricetta di oggi, invece, quello che ci servirà è:

sedano;

carota;

cipolla;

tonno fresco;

vino bianco;

finocchietto selvatico;

scorza di limone;

pomodorini rossi e gialli.

Esattamente come un tradizionale ragù, la prima preparazione da affrontare è la pulizia e il taglio delle verdure. Dunque laviamo la carota e il sedano e facciamone piccoli cubetti insieme alla cipolla. Mettiamo il tutto a soffriggere rapidamente in padella per qualche minuto. Nel frattempo tagliamo a cubetti anche il tonno fresco, possibilmente in pezzi molto piccoli che ricordino il macinato. Una volta tagliato il tonno mettiamolo in padella a tostare e, quando avrà preso colore, sfumiamo con del vino bianco.

Meglio della carne macinata questo ragù di pesce per condire la pasta

Quando l’alcol del vino sarà sfumato aggiungeremo anche i pomodorini rossi e gialli tagliati a metà per poi lasciar cuocere circa 20 minuti. A questo punto i pomodori cominceranno a sfaldarsi rilasciando i loro succhi e creando una deliziosa salsa.

Possiamo finalmente mettere a cuocere la pasta in abbondante acqua bollente salata fino a circa tre quarti di cottura. Arrivati a questo punto, scoliamo la pasta direttamente nella padella con il ragù per fare in modo che tutti gli ingredienti si amalgamino.

Aggiungiamo qualche mestolo di acqua di cottura per far in modo che la pasta diventi irresistibilmente cremosa. Infine, quando la pasta sarà cotta, concluderemo il piatto aggiungendo del finocchietto fresco e della scorza di limone grattugiato.

Ed ecco un delizioso ragù di pesce davvero semplicissimo da preparare a pranzo e cena per stupire i nostri ospiti.

Lettura consigliata

Molti cucinano le patate fritte in olio oppure arrosto ma pochi conoscono questa torta salata facilissima