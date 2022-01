Tra le tendenze manicure del periodo invernale ci sono sicuramente il rosso e le intramontabili french. Ma si tratta di manicure classiche, sempre raffinate in ogni occasione, ma non particolarmente originali.

Se si vuole scegliere una versione alternativa da sfoggiare, basterebbe questo semplice dettaglio per unghie perfette, semplici da fare anche a casa. Tuttavia, per essere davvero originali ecco una soluzione leggermente più elaborata, ma accessibile a tutte e particolarmente rilassante. Vediamo di cosa si tratta.

Meglio del rosso ecco finalmente una manicure originale e rilassante per unghie raffinate che tutte ci invidieranno

Una tendenza che sta riscuotendo molto successo ormai da tempo per allentare lo stress è disegnare e colorare i mandala. Si trovano in commercio numerosi libri dedicati a questi disegni perfetti per grandi e piccini. Si tratta di magnifiche rappresentazioni geometriche di origine buddhista che si possono portare anche sulle unghie.

Le cosiddette mandala nails sono una scelta davvero unica e raffinata che saprà distinguersi in mezzo alle manicure più tradizionali.

Nonostante ci voglia pazienza per realizzarle, può essere un metodo alternativo per alleviare lo stress. Inoltre, è un motivo per prendersi del tempo da dedicare a sé, con pace e concentrazione.

L’importante è avere una mano ferma o un’amica disponibile ad aiutarci. In alternativa, si possono comprare degli stickers da attaccare alle unghie, ma si perderebbe tutto il divertimento.

Come realizzare le mandala nails a casa

Se ci siamo convinte a realizzare a casa le mandala nails, prima di tutto bisogna preparare le unghie. Anche se sono corte, ecco 3 trucchi per averle perfette che le faranno apparire eleganti e lunghissime. Poi, passare una base su cui si disegneranno i mandala.

Il bello di questi disegni geometrici è che non hanno regole da seguire. L’importante è lasciarsi andare, creando forme simmetriche e usando i colori che meglio rappresentano la propria personalità e stato d’animo.

Per realizzare la nail art con i mandala serviranno un pennellino dalla punta molto sottile e lo smalto nero per disegnare le forme geometriche. Quando sarà asciutto, ci si potrà sbizzarrire riempiendo gli spazi vuoti tra le linee con diversi smalti colorati.

Aspettare che tutti i colori siano asciutti per passare poi uno strato di smalto trasparente per unghie.

