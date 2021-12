L’inverno è il periodo ideale per abbellire casa con un piccolo giardino floreale creato ad hoc. Non a caso molte piante vanno portate all’interno, altrimenti non riuscirebbero a sopravvivere alle temperature rigide di stagione. Questo potrebbe essere il momento perfetto per ornare le stanze con le specie che più ci piacciono.

Con queste 3 piante rigogliose potremmo decorare casa alla perfezione. Ma, per fortuna, la scelta è molto più ampia e in grado di soddisfare anche i più puntigliosi. Basta ricordarsi che meglio del photos per arredare la casa con eleganza ci sono queste 3 piante ornamentali promosse dai vivaisti. Vediamole una per una.

Senecio rowleyanus

Questa pianta grassa sempreverde si rivelerà un ottimo addobbo per abbellire ogni angolo dell’abitazione. Si distingue per la sua forma singolare a collana e le foglie tondeggianti che ricordano delle perline.

È ideale da esporre all’interno, in quanto soffre il freddo estremo. Il terreno preferito è composto da terriccio universale, uno strato di torba e uno di sabbia. Garantiamole sempre un po’ di luce. Per risaltare la sua bellezza consigliamo di appendere il vaso, in modo che la chioma possa cadere liberamente verso il pavimento.

Calathea

Questo nome corrisponde a una famiglia che comprende molti esemplari di piante, tutti meravigliosi. Si notano specialmente per le foglie vistose adatte a decorare ogni stanza. Si presta benissimo alla messa a dimora interna, in quanto coltivata non supera i 60 cm di altezza.

Tra le specie più note ci sono la Calathea makoyana, ornata, zebrina e lindeniana. L’habitat ideale è piuttosto umido e caldo. La temperatura consigliata si aggira sui 20 gradi. Deve stare alla larga da sbalzi di temperatura e correnti d’aria.

Gradisce la luce ma non quella diretta del sole. Innaffiamola regolarmente ma facendo attenzione ai ristagni. Potremmo pensare di sistemarla a terra o su un mobile spazioso, vicino a una finestra con tende.

L’ultimo esemplare che non dovremmo lasciarci sfuggire è la Pilea peperomioides, detta anche albero delle monete. Il curioso soprannome deriva dalla forma delle sue foglie, così tonde da sembrare appunto delle monetine.

È tra le piante che non farebbero sfigurare nemmeno il primo dei neofiti, poiché si coltiva con estrema facilità. Con le poche cure necessarie ci potremmo “gustare” una piantina deliziosa che impreziosirà ogni angolo della stanza. In più, non necessita di molto spazio, in quanto arriva al massimo a mezzo metro di altezza.