Con il caldo che è arrivato prepotentemente e non ci dà tregua, cosa c’è di meglio di un dessert cremoso e rinfrescante? Che ci aiuti a combattere l’afa e ci fornisca anche le vitamine e gli antiossidanti necessari per tenerci in forma nonostante le temperature altissime? Oggi con gli Esperti di cucina della nostra Redazione prepareremo un dessert leggero e nutriente, ricco di vitamine e minerali, rinfrescante e idratante. Useremo frutta di stagione, banane, fragole e cocco, per un pieno di salute oltre che di bontà. È una preparazione facile e velocissima da gustare in ogni momento della giornata e non solo a fine pasto. Ed è perfetta per grandi e piccini perché digeribile e nutriente. Inoltre è cremosa e golosissima e sicuramente può costituire un ottimo sostituto del gelato. Bene, possiamo metterci all’opera.

Ingredienti per 4 persone

500 g di ricotta fresca;

80 g di zucchero a velo;

80 g di cocco grattugiato o di cocco rapè;

2 banane;

20 fragole.

Meglio del gelato e del tiramisù ecco un dessert cremoso e rinfrescante ricco di potassio, vitamine e antiossidanti

Per preparare il nostro dessert cominciamo con il setacciare la ricotta fresca. Versiamola in un colino e, aiutandoci con un cucchiaio, schiacciamola facendola ricadere in una ciotola per ottenere un composto leggero e spumoso. Lo stesso risultato si può raggiungere con uno sbattitore elettrico. Poi uniamo lo zucchero a velo e il cocco grattugiato mescolando con cura. In alternativa al cocco grattugiato, per velocizzare la preparazione, possiamo usare il cocco rapè, un prodotto facilmente reperibile nei supermercati. Si ottiene dalla noce di cocco disidratata e grattugiata grossolanamente. Il cocco rapè presenta una grana grossa, a scaglie, e trova largo impiego in cucina soprattutto nella preparazione dei dolci.

Preparata la crema, possiamo lasciarla raffreddare in frigorifero. Nel frattempo laviamo e sbucciamo la frutta e la tagliamo a piccoli pezzi. Ora possiamo assemblare il dessert in quattro coppe oppure possiamo preparare un unico dolce da tagliare in quadrotti. In ogni coppa mettiamo una base di frutta, uno strato di crema di ricotta continuando ad alternare gli strati fino ad esaurimento degli ingredienti. Completiamo con una spolverizzata di cocco grattugiato. Ora il nostro dessert è pronto.

Meglio del gelato e del tiramisù, è fresco, leggero e ha poche calorie. Il che non ci dispiace.

