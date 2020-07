Si continua ad aprire le giornate di contrattazione al rialzo, si toccano poi le solite resistenze e si torna verso il basso. Sembra il solito copione ma i nodi stanno per venire al pettine.

Ecco una semplice guida operativa per i nostri lettori in modo da poter mantenere il polso della situazione sui mercati e portare ogni situazione a proprio vantaggio.

Meglio attendere conferme del rialzo di breve in quanto continua lo stato di allerta sui mercati. Infatti si è al momento giusto per capire se i movimenti erratici dei principali indici azionari a cui abbiamo assistito dal 22 giugno sono o meno di distribuzione o ulteriore accumulazione.

Solitamente nelle serie storiche, quando una resistenza si è fatta sentire ha sempre dato spazio ad un ritracciamento del 5/7% di media in pochi giorni.

Sarà così anche stavolta?

Ricordiamo che la nostra stella polare è la scadenza del nostro prossimo setup annuale il 31 luglio. La successiva data sarà il 14 dicembre.

Cosa accadrà quindi nei prossimi 5 mesi senza setup rilevanti?

I nostri studi ponderati sulle serie storiche dal 1898 ad oggi hanno rilevato che in assenza di setup i mercati muovono per lunghe fasi direzionali.

Vedremo cosa accadrà anche stavolta.

I pericoli che abbiamo evidenziato nei gironi scorsi sono scampati? No, purtroppo non lo sono ancora anzi sembrano di ora in ora rafforzarsi.

Quali sono i livelli da monitorare che faranno iniziare un ribasso o continuare ulteriormente il rialzo di breve termine?

Il frattale 2020 su scala settimanale per le Borse mondiali continua a proiettare una fase laterale rialzista e a non vedere pericoli rilevanti fino alla fine dell’anno. In sostanza si continua a rimarcare che il peggio dell’anno dovrebbe essere stato lasciato definitivamente alle spalle.

In rosso la previsione per i prossimi mesi fino al 30 dicembre.

A cosa prestare attenzione nei prossimi giorni?

Solo chiusure giornaliere inferiori ai seguenti livelli farebbero partire forti ribassi anche del 5/10%.

Dax Future

12.515

Eurostoxx Future

3.266

Ftse Mib Future

19.595

S&P 500

3.127

La tenuta invece farebbe continuare il rialzo in corso.

Come al solito si procederà per step e ci faremo guidare dai livelli in chiusura giornaliera.