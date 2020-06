Mediobanca nel mirino di Del Vecchio: stare alla larga dal titolo oppure opportunità di acquisto?

La notizia bomba delle ultime 24 ore è che Leonardo De Vecchio punta al controllo del 20% di Mediobanca. La mossa di Del Vecchio sarebbe stata dettata dalla volontà di difendere da eventuali attacchi dall’estero quella che da sempre è considerata la porta d’accesso, a sconto, al gruppo Generali. Mediobanca infatti ha nel suo portafoglio il 13% della compagnia triestina.

Sono già state chieste le autorizzazioni alla Banca d’Italia e alla BCE per cui i prossimi giorni saranno al calore bianco. Questa mossa, infatti, non è ben vista dall’amministratore delegato di Mediobanca Nagel che, c’è da prevederlo, farà di tutto per mantenere l’indipendenza del salotto buono della finanza italiana, come veniva chiamato una volta. Sicuramente, quindi, bisognerà aspettarsi delle contromosse. Magari coinvolgendo Unipol che nel 201, dopo aver inglobato la Fonsai dei Ligresti che storicamente deteneva un 5% di Mediobanca, ma l’antitrust la costrinse a dismettere tale quota. Poi questo divieto è venuto a cadere e Unipol è ritornata in Mediobanca vista la forza sintonia tra Cimbri (ceo di Unipol) e Nagel.

In attesa degli sviluppi dei prossimi giorni concentriamoci sulle indicazioni che provengono dall’analisi grafica e previsionale.

Prima, però, riportiamo le raccomandazioni degli analisti che hanno un consenso medio Buy, comprare subito, con un prezzo obiettivo medio di 8,12€ con una sottovalutazione media del 30% circa.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Mediobanca

Mediobanca(MIL:MB) ha chiuso la seduta del 29 maggio a quota 5,836€ in ribasso dell’1,45% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul time frame mensile è ribassista, anche se il mese di maggio ha chiuso sopra un’importante resistenza intermedia in area 5,5453€. Questo risultato segue il raggiungimento del II° obiettivo di prezzo e la sua tenuta. Per cui le azioni Mediobanca stanno dimostrando una notevole tenuta alle pressioni dei ribassisti. Le quotazioni, quindi, potrebbero rimbalzare fino al I° obiettivo di prezzo in area 7,6259€. Solo una chiusura mensile superiore a questo livello aprirebbe le porte a un’inversione rialzista di lungo periodo.

Al ribasso, invece, monitorare con attenzione la tenuta di area 5,5453€. La sua rottura, infatti, potrebbe anticipare una discesa fino in area 4,259€.

