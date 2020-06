Mediaset vince in Tribunale, ma non in Borsa. Dove è diretto il titolo?

Nella lunga battaglia legale con Vivendi Mediaset continua a vincere in Tribunale ma come già successo anche in passato continua a perdere in Borsa (clicca qui per leggere).

Il tribunale di Milano ha, infatti, rigettato il ricordo di Vivendi e della Simon fiduciaria che mirava ad annullare la fusione con Mediaset Espana. Secondo i giudici la battaglia legale iniziata dai soci francesi deriva dal loro essere concorrenti di Mediaset in mercati limitrofi come la Spagna. Per cui il progetto MediaforEurope (MfE) potrebbe creare problemi alle aziende detenute, in mercati diversi ma limitrofi, dai soci francesi. La cosa acquista ancor più valore se si pensa che Mediaset sta allargando i suoi orizzonti anche in Germania dove detiene oltre il 20% di Prosiebensat, una tv tedesca.

Investi nel crowdfunding immobiliare con la nuova piattaforma Bridge Asset! - Scopri di più »

Gli analisti, d’altra parte, sono concordi in questa view negativa sul titolo tanto che hanno un consenso Underperform e un prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione del 3% circa.

Le prospettive, quindi, non sono delle migliori per il titolo del biscione. Cerchiamo di capire dove è diretto il titolo azionario secondo l’analisi grafica e previsionale.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Mediaset

Mediaset (MIL:MS) ha chiuso la seduta del 29 giugno a quota 1,577€ in rialzo dell’1,74% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul time frame mensile è chiaramente ribassista e la chiusura di giugno non riuscirà a cambiare le carte in tavola. Allo stato attuale le quotazioni sono dirette verso il II° obiettivo di prezzo in area 0,4273€. Tuttavia ci sono dei supporti intermedi che potrebbero essere importanti punti di svolta e, quindi, di opportunità di acquisto. In particolare ricordiamo area 1,07€.

Una chiusura mensile superiore a 2,1€/2,3€ aprirebbe le porte al raggiungimento di area 3,95€ e a seguire di area 6,54€.

Monitorare, quindi, con attenzione i livelli indicati.