Il 2021 è stato l’anno dei record per l’esportazione dei vini italiani all’estero. Dopo la brusca frenata nel 2020 dovuta alla pandemia da Covid 19, secondo i dati Istat il settore è riesploso, registrando un +15%.

Fra i Paesi che hanno importato maggiormente i nostri vini, troviamo gli Stati Uniti, la Cina, la Francia, la Russia e la Germania. Oltre all’export, però, il settore vitivinicolo italiano è in forte crescita anche nel mercato interno, con un’ottima ripresa nei fatturati rispetto al 2020.

Tra le Regioni che trainano maggiormente questo settore vi è sicuramente la Sicilia, soprattutto per quanto riguarda la produzione biologica. Infatti, è proprio anche in questa Regione che possiamo trovare dei vini di grande valore che tutto il Mondo ci invidia.

Una Regione d’eccellenza

La Sicilia è una Regione che gode di ottime condizioni climatiche e di uve autoctone di grande qualità. Per questi motivi, tutti i vini siciliani, dai rossi ai bianchi, dai rosati agli spumanti, sono sinonimo di eccellenza e genuinità.

I prodotti vinicoli di questa Regione sono perfetti per ogni circostanza. Infatti, possiamo trovare vini che si accompagnano benissimo a pasti quotidiani, ma che non sfigurano durante cerimonie o eventi importanti. Alcuni di questi sono eccezionali sia con la carne che con il pesce, ma ci sono anche vini che sono particolarmente adatti con i dolci. Tra questi ultimi, esiste un vino che secondo la prestigiosa piattaforma di Gambero Rosso, è uno dei migliori dell’anno. Vediamo di cosa si tratta.

Medaglia d’oro per questo spettacolare vino da dessert, ideale per un dolce brindisi di Capodanno

Tra le 26 etichette che quest’anno si sono aggiudicate il prestigioso premio “Tre Bicchieri”, troviamo un vino molto particolare. Stiamo parlando dello Zhabib Passito ’20, che conquista anche il titolo di “Vino Dolce dell’Anno 2022”.

Prodotto dall’agriturismo Hibiscus, questo vino nasce da uve Zibibbo (moscato di Alessandria) allevate su suolo vulcanico. Si tratta di un vino dolce dal colore dorato intenso e brillante, che al profumo emana sentori di lavanda, mirto, albicocca candita, elicriso e datteri.

Il gusto, invece, è raffinato, fresco ed equilibrato ed è quindi perfetto da servire a fine pasto insieme a dolci e prodotti di pasticceria. Infatti, sarebbe anche ottimo per accompagnare questi 3 dolci super golosi realizzati con gli avanzi del pandoro. Quindi, è arrivata la medaglia d’oro per questo spettacolare vino da dessert, ideale per un dolce brindisi di Capodanno.