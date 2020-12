Guardando i loro report, McDonald’s per gli analisti è da comprare subito ma non è questo il momento giusto per farlo. Secondo l’analisi grafica e previsionale, infatti, il titolo potrebbe andare incontro a una fase ribassista offrendo un’ottima opportunità di acquisto.

Punti di forza

I margini restituiti dall’azienda sono tra i più alti del listino di borsa. La sua attività principale permette di ottenere grandi profitti.

C’è un’alta visibilità sulle attività del gruppo per i prossimi anni. Le prospettive sui futuri ricavi degli analisti che coprono il patrimonio netto rimangono simili. Stime così difficilmente disperse supportano vendite altamente prevedibili per l’anno fiscale in corso e per i prossimi anni.

Storicamente, l’azienda ha pubblicato risultati al di sopra delle aspettative.

Gli analisti hanno un’opinione positiva su questo titolo. Il consenso medio raccomanda una sovraponderazione o l’acquisto del titolo.

Punti di debolezza

La società si trova in una situazione finanziaria difficile, con un debito significativo e livelli di EBITDA piuttosto bassi.

Sulla base dei prezzi correnti, la società ha livelli di valutazione particolarmente elevati.

L’azienda commercia con elevati multipli degli utili: 33,92 volte il suo utile per azione nel 2020.

McDonald’s per gli analisti è da comprare subito ma non è questo il momento giusto per farlo. Questa è l’indicazione dell’analisi grafica

Il titolo azionario McDonald’s (NYSE:MCD) ha chiuso la seduta del 22 dicembre a quota 211,92 dollari in rialzo dello 0,12% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dal grafico la situazione sul titolo è abbastanza compromessa. La tendenza in corso sul settimanale, infatti, è ribassista, mentre sul mensile è stato raggiunto il III obiettivo di prezzo in area 216,6 dollari.

Lo scenario più probabile, quindi, è che le quotazioni scendano almeno fino in area 200 dollari. Una chiusura sotto questo livello, poi, farebbe scattare un ulteriore allungo ribassista verso area 185 dollari. Sono questi i due livelli da monitorare con attenzione e che potrebbero rappresentare un’ottima occasione di acquisto.

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

