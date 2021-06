L’estate si preannuncia più rovente del previsto e non solo per colpa dell’alta pressione africana. L’aumento del prezzo del petrolio presto busserà ad ogni famiglia italiana, attraverso l’aumento delle utenze domestiche. A dirlo sono gli addetti ai lavori che stimano aumenti da far accapponare la pelle.

Infatti, c’è una mazzata in arrivo sulle bollette luce e gas con aumenti di oltre 200 euro.

Petrolio e bollette, un “uno-due” micidiale!

A giorni l’Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, farà l’aggiornamento trimestrale per le tariffe dal 1° luglio.

Nulla di eccezionale, se non fosse che il prezzo del petrolio è tornato a 75 dollari al barile contro i 42 medi del 2020. E le aspettative sono che questi prezzi saliranno ancora per via dell’attesa ripresa dell’economia.

A dare un’anticipazione sui possibili rincari ci ha pensato Davide Tabarelli, Presidente di Nomisma Energia.

Secondo i dati preliminari, infatti, è possibile stimare un aumento di circa il 12% per la corrente elettrica e di oltre il 21% per il gas. Si tratta di rialzi record mai visti prima d’oggi, e che non faranno certamente felice la famiglia media italiana.

I rincari medi annui attesi su luce e gas

Ora, quale sarebbe l’incidenza media annua di queste voci di spesa per la famiglia standard italiana? Secondo le stime il consumo annuo di elettricità è pari a 2.700 kWh, con una potenza impegnata di 3 kW. Quindi la tariffa media si potrebbe spostare a 23,3 centesimi a kWh, per una maggiore spesa su base annua di 66 euro.

Ancora peggio dovrebbe andare per la bolletta del gas, dove il rialzo atteso stimato è del 21,3%, a 0,89 euro a mc.

In questo caso il consumo medio annuo della famiglia tipo è di 1.400 mc di gas. Quindi l’aggravio in bolletta dovrebbe pesare sui 218 euro all’anno.

Sommando le due voci di spesa, afferma il Presidente di Nomisma Energia, si giunge a una maggiore spesa annua di 284,50 euro circa a famiglia. Un rialzo che si mangia i cali in bolletta che si erano avuti nel 2020 grazie alla pandemia.

Per conoscere la decisione ultima e finale di Arera dovremo attendere giusto i prossimi giorni.

Dunque, mazzata in arrivo sulle bollette luce e gas con aumenti di oltre 200 euro

Purtroppo non c’è neanche la speranza che si tratti del rialzo di un trimestre e via. Da un lato, infatti, la ripresa economica è solo ai suoi inizi e quindi il meglio deve ancora arrivare in termini di inflazione. Dall’altro pesano le politiche ambientali restrittive (tipo i prezzi della C02) e la scarsità di offerta (minore produzione da fonti rinnovabili).

Un mix di fattori che peseranno come macigni sul portafoglio della famiglia media italiana. Destinata, suo malgrado, a subire contemporaneamente più sconfitte in portafoglio.

Da un lato l’inflazione ridurrà il suo potere d’acquisto. Dall’altro costringerà le imprese ad aumentare i prezzi dei beni e servizi che in ultimo compreranno poi le famiglie. A prezzi decisamente più alti, ovviamente.

