Ecco giungere una bella notizia di fine anno per tutti coloro che vogliono o devono cambiare la propria macchina. Ci sarà infatti un maxi-sconto del 40% sull’acquisto delle vetture elettriche per le famiglie con reddito sotto i 30.000 euro. Il provvedimento è in attesa di approvazione, prima della sosta natalizia del Parlamento. Quindi, parliamo di poche ore e poi, le concessionarie saranno già in grado di fornirci preziose informazioni in merito. Vediamo, intanto assieme ai nostri Esperti, di cosa si tratta e come accedere.

Reddito ISEE complessivo inferiore ai 30.000 euro

Il punto di partenza per ottenere questo importante sconto è rientrare nel reddito ISEE complessivo inferiore ai 30.000 euro. L’offerta sarà valida acquistando delle vetture che:

a) arrivino alla potenza massima di 204 CV;

b) non costino più di 36.600 euro.

Ma, facciamo bene attenzione perché, a differenza di altre operazioni incentivanti, avremo diritto a questo bonus anche senza la nostra vettura da rottamare. Con la clausola però di non inserire anche questo bonus in eventuali altri per tutto l’anno 2021.

20 milioni di investimenti

Maxi-sconto del 40% sull’acquisto delle vetture elettriche e le famiglie con reddito sotto i 30.000 euro, per un investimento da parte del governo di 20 milioni di euro. Potremo accedere ai bonus, salvo, come al solito, l’esaurimento, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021. Decisamente, una strategia volta a eliminare dalla circolazione, è proprio il caso di dirlo, molte vetture vetuste di grossa cilindrata, altamente inquinanti.

Altri bonus

Sempre nello stesso decreto, sono previsti incentivi e fondi stanziati per acquistare anche automobili ibride e con motore termico Euro 6. La tabella degli incentivi prevede, contestualmente alla rottamazione della vecchia auto, un bonus di 10.000 euro, acquistando una vettura elettrica o ibrida con emissioni CO2 tra 0 e 20 g/km. Bonus, che scende a 8.000 euro senza dare in cambio la vecchia vettura. 6.500 euro di bonus, invece, per emissioni 21-60 g/km, 3.500, infine per i valori di emissione tra i 61 e i 135 g/km.

