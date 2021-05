Durante il periodo invernale quando si fanno le pulizie di casa e si vede il terrazzo sporco si chiude un occhio e si spera in una bella pioggia. D’estate invece bisogna mettersi di santa pazienza e pulire le mattonelle del balcone.

Durante questo periodo, magari se si ha un bel terrazzo, si possono organizzare degli aperitivi, pranzi e anche cene. Prima però sarà necessario pulirlo. E allora ecco le mattonelle del terrazzo sgrassate e splendenti in 10 minuti solo grazie a questi due super prodotti.

Il terrazzo pulito

Avere il balcone pulito in realtà è abbastanza importante. Non solo perché gli ospiti potranno passeggiare su un pavimento splendente, ma anche per coloro che ci abitano. Ad esempio in terrazzo si può prendere il sole sdraiati per terra, e farlo su delle mattonelle sporche non è proprio ideale.

Avere un terrazzo sporco indirettamente significa anche sporcare casa. Perché quando si esce lo sporco si attacca alla suola della ciabatta che poi andrà in casa. Oppure se si sta con le finestre aperte lo sporco da fuori sarà portato dentro. Insomma un vero disastro, per questo è sempre meglio avere le mattonelle del balcone pulite.

Vediamo allora un mix super potente di alcuni prodotti che ci permetteranno di pulire in profondità il terrazzo e le sue mattonelle. La prima cosa da fare è prendere è raccogliere con una scopa o l’aspirapolvere lo sporco superfluo. Se usiamo l’aspirapolvere evitiamo di aspirare foglie o sassi perché potrebbero danneggiare l’elettrodomestico.

Fatto ciò, prendiamo un secchio d’acqua e ci mettiamo al suo interno un po’ di aceto, del sapone per i piatti e un goccio di candeggina. Ora mescoliamo bene e immergiamo uno straccio. Strizziamo bene lo straccio, usando dei guanti, e lo passiamo sulle mattonelle del terrazzo che saranno sgrassate e splendenti in 10 minuti.

