Oggi sui mercati si respira aria di attesa. Dopo le ultime notizie ormai scontate dai mercati, su vaccini, presidenziali Usa e dati macro, oggi è una mattinata tranquilla per le Borse orfane di Wall Street. Anche perché finora i listini hanno registrato una serie di rialzi dettati proprio dalle speranze di un generale miglioramento delle condizioni. Il che spiega perché già dalle prime battute, in Europa si siano visti alcuni segni più senza grandi pressioni. Ma andiamo sul particolare.

I listini internazionali

Come detto in queste ore si è delineata una mattinata tranquilla per le Borse orfane di Wall Street. Tradotto in numeri si parla, alle 11 di oggi, di un Dax a +0,08%, un Cac 40 che orbita intorno alla parità e un Ftse 100 che, unica eccezione, è invece in perdita dello 0,45%. Bene le notizie in arrivo da Piazza Affari dove il Ftse Mib vanta un saldo parziale dello 0,2% in territorio positivo.

I rating degli analisti

Per quanto riguarda i rating degli analisti, da segnalare il buy di Barclays su Enel (target a 9,40 euro invece dei precedenti 9,10). Interessante anche il rating di Banca Akros che, sempre su Enel (MIL:ENEL) consiglia l’acquisto ma a 9,80 euro. Oltre ad Enel, però, altri buy di Banca Akros riguardano Abitare In (54 euro), Cnh Industrial (10 euro) e Telecom Italia (0,56 euro).

Gli eventi più importanti nel calendario

Agli orari prefissati si può consultare il calendario macroeconomico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Tra i dati più importanti quelli da citare oggi c’è senza dubbio la performance non eccelsa dell’indice tedesco GFK di dicembre. lo stesso che misura la fiducia dei consumatori. Dal precedente -3,2 punti di novembre oggi registra un peggioramento che lo ha portato a -6,7 punti. Buone notizie, invece, dal dato dell’M3 europeo di ottobre che sale a 10,5 punti invece dei precedenti 10,4.