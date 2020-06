Matteo Arpe pensa di vendere la partecipazione in Banca Profilo e il titolo vola. Quale futuro per il titolo?

Matteo Arpe attraverso Sator, società di investimento da lui fondata, controlla Banca Profilo da circa 11 anni. Nelle ultime settimane, però, è circolata la voce che il manager ex Capitalia abbia dato mandato a Lazard per monetizzare, entro i prossimi tre anni, la partecipazione nell’istituto bancario di private equity.

Banca Profilo, alla notizia che Matteo Arpe vuole dismettere la quota di controllo, ha reagito esplodendo al rialzo. Un aspetto interessante, infatti, è che c’è l’interesse di alcuni degli azionisti di Sator all’investimento diretto nel capitale di Banca Profilo.

Ricordiamo che Sator, società di investimento fondata nel 2007 da Matteo Arpe, detiene una quota di Banca Profilo pari al 53%.

Un altro elemento che ha contribuito ad accendere l’entusiasmo intorno a Banca Profilo è la presentazione del nuovo piano industriale per il triennio 2020-2023.

Il piano prevede il raggiungimento di masse complessive pari a 10,1 miliardi di euro entro il 2023. I ricavi per il 2023 sono attesi pari a 85 milioni di euro e un utile netto superiore a 13 milioni di euro.

Non ci sono raccomandazioni degli analisti sul titolo, per cui per stimare la sottovalutazione/sopravvalutazione del titolo bisogna affidarsi ai fondamentali.

Applicando il metodo del multiplo degli utili Banca Profilo risulta essere fortemente sottovalutata rispetto al settore di riferimento. Nel caso di Banca Profilo, infatti, il PE vale 17,1, mentre quello del settore di riferimento 33,8.

Se poi si guarda al Price to Book ratio la sottovalutazione è di circa il 50% rispetto al settore di riferimento.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Banca Profilo

Banca Profilo (MIL:BPRO) ha chiuso la seduta del 5 maggio a 0,1474€ in ribasso dello 0,14% rispetto alla seduta precedente.

L’analisi grafica su Banca Profilo sta dando ottime soddisfazioni. A inizio maggio, infatti, scrivevamo Guadagnare in Borsa con un titolo bancario rischiando poco. Dai livelli di inizio maggio, infatti, il titolo ha guadagnato oltre il 50%.

Fin dove potrà salire il titolo?

Come si vede dal grafico il rialzo cui abbiamo assistito nelle scorse settimane sta trovando un forte ostacolo in area 0,22289€ (II° obiettivo di prezzo). La rottura di questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento del III° obiettivo di prezzo in area 0,27216€.

Da notare che discese fino in area 0,174€ non dovrebbero essere preoccupanti. Viceversa, chiusure settimanali sotto questo livello farebbero invertire al ribasso.