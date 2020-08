Si è chiusa una ottava a macchia di leopardo per le principali materie prime, con il prezzo del future dell’oro che torna a scendere e quelli dei prodotti agricoli con scadenza a settembre in ripresa. Salgono anche i prezzi del caffè. Vediamo com’è andata la settimana con i dati e le analisi dell’ufficio studi di ProiezionidiBorsa.

Preziosi e altri metalli in calo

Perchè, nelle materie prime, torna il momento d’oro per comprare l’oro? Sorvegliamo da vicino il risveglio dei prezzi di oro e argento. Il future dell’oro per dicembre, scambiato alla divisione Comex del New York Mercantile Exchange, è tornato sotto la soglia psicologica dei 2000 dollari a 1939,65 usd per oncia troy (0,37%). Per l’oro si prevedeva un supporto a 1928,90 usd e una resistenza a 2024,60 usd. Questo ripiegamento ingolosisce gli investitori retail che puntano a un rally del gold in autunno. Materie prime, torna il momento d’oro per comprare l’oro? Per chi crede nel rally, sì. Non c’è bisogno di aspettare lunedì per gli acquisti, basta andare online con una delle tante piattaforme di trading e acquistare anche di notte e nel week end, sul mercato over the counter.

Buone occasioni anche sull’argento

Il ribasso dell’oro si sentire e influenza negativamente anche l’argento. Sempre sul Comex è sceso a quota 27 a 26,73 usd per azione (-1,83%). Nel gruppo dei preziosi, si rileva la discesa minima del platino a 918 usd (-0,11%). Invariato il prezzo palladio a 2183,5 usd, così come quello del rame, per la consegna di settembre, sceso di 1,29% per essere scambiato a 2,9362 usd per libbra. Anche il metallo rosso è in una fase interessante per fare acquisti.

Energetici, giù il petrolio, cresce solo il gas

Il future del petrolio crude oil con scadenza ottobre 2020 ripiega dell’1,33% a 42,25usd. Negativa anche la giornata borsistica della benzina che chiude a 1,28 usd, con una perdita dell’1,66%. Vola a 2,56 usd il future del gas naturale, con scadenza ottobre 2020 (+2,44%).

Agricoli, brillano cereali e caffè

Si avvicina un buon raccolto per il frumento. Il future Chicago Srw Wheat con scadenza settembre è il migliore con 524 usd al bushel e un rialzo ieri del 2,34%. Tiene il mais con scadenza settembre 2020, sale dell’1,38% a 329,5 usd. Chiude in positivo anche il caffè, con scadenza dicembre 2020 a 1,12 dollari (+1,13%).