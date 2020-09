Materasso in lattice o in memory foam, quale scegliere?

Quanto è importante avere un buon riposo notturno? Il sonno ha infatti una funzione fondamentale di selezione celebrale delle informazioni accumulate durante il giorno. Ma anche di accumulo e di recupero forze ed energie. Ecco perché non bisogna sottovalutare le scelte direttamente legate alla qualità del sonno, non ultima quella legata all’acquisto di un buon materasso. A tal fine ci chiediamo: materasso in lattice o in memory foam, quale scegliere?

Materasso in lattice

Qui intendiamo latice naturale al 100%, e non la schiuma di lattice che è invece un’emulsione di lattice naturale, lattice sintetico e aria. In natura il lattice si trova nella corteccia, come linfa degli alberi della gomma. Questo speciale materiale contrasta la colonizzazione degli acari, quindi si presta benissimo in caso di allergie alla polvere.

Sempre nella versione pura, è un materasso più elastico, ma meno stabile di quello sintetico, ed è biodegradabile. Quanto ai costi, si tratta di prodotti particolarmente costosi.

Perfetta adattabilità al corpo umano

Il lattice è un materiale che accoglie il peso del corpo, dunque meno rigido dei materassi a molle e indicato per chi ha una corporatura media. È un materiale che tende a cedere con il peso e la temperatura corporea, in quanto naturalmente elastico. Può essere indicato in caso di differenza di corporatura tra i due partners.

Questo tipo di materasso ha bisogno di una specifica manutenzione. Anzitutto, per la sua permeabilità, di una quotidiana ventilazione, a lenzuola scoperte, di almeno 15/20 minuti. Inoltre, a cadenza settimanale, bisogna spostare il materasso da sopra a sotto, e da su a giù. Questo perché ha la tendenza con il tempo a deformarsi, sotto il peso del corpo.

Materasso in memory foam

È un materiale viscoelastico di sintesi, altamente tecnologico, fatto principalmente da poliuretano. È stato escogitato dai ricercatori della NASA nel corso degli anni Sessanta e nel tempo è stato impiegato nelle abitazioni in ogni angolo del mondo. E’ un materiale capace di assorbire in modo ergonomico la pressione data dal peso del corpo, unito ad alte prestazioni in fatto di comfort. Come il materasso in lattice, ha bisogno di una certa manutenzione, in quanto deve essere arieggiato e capovolto ogni settimana.

Materasso in lattice o in memory foam, quale scegliere?

Rispetto al materasso in lattice però, il materasso in memory foam ha una maggiore capacità di assorbire la pressione del corpo e di modellarsi attorno ad esso. Inoltre si deformerà in tempi più lunghi.

Particolare attenzione va posta alla scelta della densità del materasso, che potrebbe rendere poco agevole salire e scendere dal letto. Il prodotto, infine è particolarmente indicato a chi ha difficoltà a trovare una posizione confortevole, in quanto aiuta a sciogliere le tensioni muscolari.