Tra tutte le pulizie della casa spesso ci dimentichiamo di questa parte importantissima. Se pensiamo al letto ci vengono sempre in mente lenzuola e federe. Ma tralasciamo il materasso o lo puliamo una tantum. Questo anche perché magari non sappiamo bene come fare. Lavarlo è infatti complicato. Richiede tempo e olio di gomito. Ma con il trucco che sveleremo non faremo più alcuna fatica. Vediamo come avere materassi sempre profumati puliti e igienizzati in una sola mossa con questa miscela della nonna da fare in casa.

L’importanza della pulizia

Magari non ci pensiamo ma è la parte più sporca del letto. Tutto quello che troviamo sulle lenzuola passa infatti attraverso i tessuti. È facile trovare aloni gialli o marroni sul materasso. Senza accorgersene possiamo sudare durante la notte. O magari ci siamo messi delle creme particolari sul corpo che trasudano su questa superficie. Inoltre, dobbiamo pensare ai famosi acari che possono stabilirsi proprio qui. Da oggi però possiamo dimenticarci di questi problemi.

Materassi sempre profumati puliti e igienizzati in una sola mossa con questa miscela della nonna da fare in casa

Come abbiamo detto vogliamo il massimo risultato con il minimo sforzo. Quindi la miscela che creeremo la metteremo in un nebulizzatore. Così basterà spruzzarla sul materasso senza esagerare. Dovremo passare un panno solo ed esclusivamente sulle macchie più ostinate. Ciò che ci serve è mezzo litro di acqua. A questa vanno aggiunti 3 cucchiai di bicarbonato, una spruzzata di acqua ossigenata e quattro gocce di aceto di mele. Questo per l’azione pulente e disinfettante. Ma il trucco è di aggiungere dell’olio essenziale aromatico alla lavanda. Questo è quello che farà profumare a lungo il materasso e le lenzuola. Il consiglio è di spruzzare la soluzione e lasciarla agire un’ora per il massimo risultato.

