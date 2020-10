L’elettaria cardamomum è una pianta tropicale della famiglia delle Zingiberacee, di cui fa parte anche lo zenzero. I frutti del cardamomo sono piccoli baccelli verde pallido, chiamati anche capsule. All’interno sono custoditi piccoli semini neri. Semi e baccelli di cardamomo sono tipici della cucina indiana e uno degli ingredienti del curry, magico mix di spezie dal sapore inconfondibile.

Si usa molto ormai in tutto il mondo, per aromatizzare piatti dolci e salati. È una spezia piuttosto costosa, tuttavia ne basta davvero poca alla volta per godere del suo aroma e delle proprietà benefiche.

Il cardamomo era già conosciuto e usato da Egizi, dai Greci e dai Romani, che vi realizzavano pregiati profumi.

Si dice che anche la regina Cleopatra usasse un profumo a base di mirra e cardamomo.

Contro i dolori di stomaco, il gonfiore addominale e l’alitosi

Il cardamomo favorisce la digestione e aiuta a rilassare il diaframma, costituendo anche un valido aiuto contro il singhiozzo. In più sprigiona un profumo davvero unico, intenso e balsamico.

Molto utile aggiungere i semi di cardamomo, dalle proprietà carminative, alla cottura di legumi e crucifere, cioè cavoli, cavolfiori e broccoli. Diventano molto più digeribili e non causeranno gonfiore.

Oppure si può preparare un infuso di cardamomo con pochi semi in una tazza di acqua bollente. Una volta raffreddato si può usare per fare dei risciacqui e gargarismi. Agisce contro il mal di gola e spazza via l’alito cattivo.

Mastica questi semi per digerire meglio e avere un alito fresco

Per sfruttare le sue proprietà, oltre ad aggiungere i semi alle pietanze, è possibile masticarne qualcuno dopo aver mangiato. Specialmente dopo un pasto pesante, mastica questi semi per digerire meglio e avere un alito fresco.

Anche gli antichi egizi conoscevano questo trucco, e masticavano i semi di cardamomo per pulire i denti e purificare la bocca.

Nella cultura occidentale Ottocentesca, il cardamomo era considerato un potente afrodisiaco. Era credenza popolare che con i semi di cardamomo si potesse addirittura preparare un filtro d’amore.

Forse in realtà era tutto merito dell’alito a prova di bacio? Chissà.