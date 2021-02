La primavera è ormai alle porte. In molte aree del Paese si pregusta l’aria primaverile e si gode di temperature assai gradevoli. Come dice un vecchio adagio “marzo pazzerello, guarda il sole e prendi l’ombrello”, quindi non è ancora tempo di mezze maniche.

Tuttavia il sole e il rialzo delle temperature preparano il terreno per i mesi più belli dell’anno. È l’ora di iniziare a pensare al prossimo viaggio, se possibile, e a come attrezzare al meglio il nostro giardino o il nostro balcone.

Quella che proponiamo oggi, è una guida dalla massima condivisione per sapere cosa piantare sul balcone a marzo. Di seguito offriamo qualche spunto per produrre in casa gli ortaggi da portare in tavola.

Cipolle

Le cipolle sono perfette da piantare a marzo. Per crescere al meglio, questi tuberi andrebbero piantati a distanza di 30 centimetri tra una pianta e l’altra. Dobbiamo seminare le piante, mantenendole posizionate al sole. Non necessitano di grandi quantità d’acqua. Tra la semina e il raccolto, il tempo di attesa è di circa due mesi.

Fragole

Per raccogliere le fragole, invece, i tempi sono leggermente più lunghi. Occorrono circa 90 giorni dal primo trapianto. Anche in questo caso è importante che la pianta sia esposta alla luce solare.

Peperoncini

Sono talmente tanti che scegliere è davvero uno sport. Ci sentiamo di consigliare però il jalapeno, il tabasco e soprattutto il caliente habanero. I peperoncini vanno annaffiati almeno una volta a settimana. I primi frutti potremo coglierli dopo 80-100 giorni dalla prima semina.

Sedano

Di questo meraviglioso ortaggio e delle sue straordinarie proprietà ce ne siamo occupati in un recente articolo di ProiezionidiBorsa. Per piantare il sedano, tra l’altro, non ci servono neanche i semi. Possiamo tranquillamente sfruttare i gambi di una pianta già comprata per l’invaso. Entro circa due mesi abbondanti dalla semina, le nostre piante saranno pronte.

Melanzane

Le melanzane forse sono più problematiche rispetto agli altri ortaggi. Esse necessitano di uno spazio maggiore. Pertanto consigliamo di usare vasi abbastanza profondi (almeno 50 centimetri). Anche per quanto riguarda le tempistiche non mancano criticità. Per veder fiorire le prime melanzane, infatti, dovremo aspettare anche quattro o cinque mesi.

Quelli che abbiamo visto sono solo alcuni esempi di cosa piantare sul nostro balcone nel mese di marzo. Ne citiamo altri di seguito: