Ormai prendiamo per scontato il servizio di messaggistica WhatsApp senza pensare che potrebbe mai smettere di funzionare. Ma proprio in queste ore rispondere in maniera errata ad un messaggio che sta girando sui nostri telefoni potrebbe portare alla disattivazione del servizio.

Ecco perché è importante prestare massima attenzione, WhatsApp non funzionerà più se si dice di no a questo messaggio.

Le ultime novità

In questi giorni WhatsApp ha deciso di cambiare le sue condizioni di utilizzo tramite un messaggio inviato ai propri consumatori. I cambiamenti portati con questo cambiamento saranno importanti in quanti avranno un forte effetto sulla privacy delle persone. Come viene spiegato, in particolare, sulle nostre pagine di ProiezionidiBorsa, infatti, i nostri dati verranno condivisi automaticamente con Facebook, come già successo in India.

L’aggiornamento, infatti, è arrivato anche qui in Italia e potrebbe cambiare molte cose. Moltissimi potrebbero essere tentati di dire di no alle mosse del colosso americano, ma è importante prestare massima allerta. Rinunciare alle ultime condizioni potrebbe portare a delle conseguenze veramente spiacevoli a chiunque volesse veramente premere il pulsante “non adesso”.

Non dire di no

Nel caso si volesse dire di no a quello che qualcuno potrebbe descrivere come un attacco alla libertà dei consumatori le conseguenze saranno pesanti. Il servizio di messaggistica di WhatsApp verrà, infatti, immediatamente bloccato sul cellulare e non sarà possibile utilizzarlo sul proprio telefono.

Per questo motivo è particolarmente importante stare attenti al messaggio che proprio in questi giorni sta circolando. Infatti, molti potrebbero essere tentati di cliccare “no” al nuovo aggiornamento delle clausole del servizio, ma è assolutamente meglio non farlo.

Inoltre, è importante anche stare attenti a non cliccare un tasto per sbaglio o sovrappensiero. Il servizio è diventato così importante nelle nostre vite di ogni giorno che non utilizzarlo più potrebbe diventare veramente problematico.

Quindi, ripetiamo, massima attenzione, WhatsApp non funzionerà più se si dice di no a questo messaggio. Se si è interessati ad altri argomenti similari non si esiti a cliccare su questo link. Si potrà così scoprire come fare scaricare meno in fretta il proprio cellulare.