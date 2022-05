I nostri amatissimi amici a 4 zampe sono dei veri e propri divoratori di qualsiasi cosa gli venga messa davanti. Quando si tratta di mangiare, soprattutto nel caso dei cani, è rarissimo che facciano molte storie. Nella maggior parte dei casi, infatti, sono animali ghiotti anche di ciò che potenzialmente potrebbe fargli davvero male. Non disdegnano mai delle ossa, per esempio, anche se sappiamo bene che queste, in alcuni casi, potrebbero danneggiare il loro apparato digerente. Infatti, nel caso di ossa particolarmente semplici da rompere, potrebbero esserci delle parti appuntite che, se ingerite, darebbero non pochi problemi.

Nel caso dei gatti, la situazione è molto più semplice, perché, loro sono tra gli animali più preziosi in fatto di cibo. Quando si tratta di essere “raffinati”, infatti, sono i primi a preferire degli alimenti di qualità. Noi stessi li abituiamo sin da cuccioli a mangiare un certo tipo di scatolette di tonno, di cibo umido o secco. È rarissimo, infatti, che chiedano da mangiare direttamente dalla nostra tavola. Nel caso dei cani, invece, potrebbero diventare davvero ingombranti nelle richieste di cibo. Ma spetta a noi stare attentissimi a ciò che gli diamo. Mai sottovalutare la tossicità di alcuni alimenti.

Massima attenzione non solo al cioccolato ma anche a questo primo piatto prelibato che potrebbe essere tossico per i nostri animali domestici

Oltre al più conosciutissimo cioccolato e dolci in generale che sappiamo bene essere poco indicati per cani e gatti, esistono anche altri cibi definiti “tossici”. Parliamo, in questo caso, di un bel piatto fumante e profumatissimo di pasta al sugo. Se dovessimo concentrarci solo sul sapore, saremmo i primi a lasciarne una piccola porzione anche per loro. Ma, in realtà, dobbiamo considerare anche altri importantissimi fattori di disagio. Il pomodoro, cotto e crudo, ha una componente acida non indifferente. Questa potrebbe creare acidità anche a livello di stomaco e intestino del nostro cane. Ma anche altri ingredienti con il quale aromatizziamo la pietanza non sono propriamente indicati per lui. Come cipolla o aglio, timo, origano, pepe nero, basilico e zucchero.

In parte o tutti li usiamo per la preparazione del piatto e questi fanno malissimo al nostro amico a 4 zampe. Una volta assaggiato potrebbe avere sintomi quasi subito. Tremori forti, vomito o diarrea sono i primi a comparire. Per non parlare del fatto che, un’assunzione prolungata, potrebbe creare danni irreparabili a tutto il suo organismo. Consultando il veterinario, scopriremo che il tipo più indicato per loro è quella non condita. O, al massimo, si può aggiungere un filo di olio per evitare che si incolli. Massima attenzione, quindi, non solo al cioccolato, ma a tutto ciò che mettiamo nella ciotola dei nostri amici a 4 zampe, cani o gatti che siano.

