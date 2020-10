Tra le cause che possono impedire un sonno ristoratore spicca la tosse. Perché durante il giorno quella che può essere una tosse leggera può poi acuirsi nelle ore notturne. La causa, specie nelle stagioni autunnali e invernali, può essere di natura allergica e, soprattutto, di natura infiammatoria a causa degli sbalzi termici.

La diagnosi sulla causa della tosse può farla solo il medico. Ma in proprio è comunque sempre possibile fare delle valutazioni con massima attenzione alla tosse notturna e i rimedi per farla passare. Rimedi che, senza il consiglio del medico, dovranno in ogni caso essere sempre naturali e senza quindi mai assumere farmaci con delle terapie fai da te.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Perché serve massima attenzione alla tosse notturna e i rimedi per farla passare

La tosse notturna è, in genere, più frequente e più fastidiosa, rispetto alle ore diurne, per tanti fattori. E si pensi a chi è abituato a dormire respirando con la bocca il quale, nelle ore notturne, tende a tossire di più. Ma la tosse può farsi più intensa pure in base alla posizione scelta per dormire. Come quella supina.

In più, pure l’ambiente domestico può influire sull’acuirsi della tosse di notte. Ad esempio, quando, a causa dell’accensione degli impianti di riscaldamento, l’ambiente e troppo secco, andando così ad inasprire l’irritazione delle mucose.

Per fortuna esistono tanti semplici rimedi per calmare la tosse di notte. Per esempio, facendosi consigliare dal medico di base o da un farmacista. E assumendo un farmaco sedativo e mucolitico che è calmante e pure espettorante per la tosse.

Ma quando la tosse è gestibile basta anche solo bere acqua. Facendolo prima di andare a dormire. E facendo pure attenzione sempre a dormire con le lenzuola e con gli ambienti sempre puliti. Così come bisogna sempre evitare la presenza di persone che fumano in casa. Dalla stanza dove si dorme, inoltre, vanno rimossi pure eventuali abiti che sono stati indossati da fumatori.