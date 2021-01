Al fine di avere la certezza di mangiare prodotti freschi di stagione, occorre fare sempre massima attenzione al carrello della spesa per la frutta e verdura di febbraio. Perché quello di febbraio è in genere tra i mesi più freddi dell’anno, e quindi molti prodotti ortofrutticoli non sono disponibili freschi e di stagione al mercato.

Massima attenzione al carrello della spesa per la frutta e verdura di febbraio

Nel dettaglio, al pari di gennaio, pure il mese di febbraio, per quel che riguarda la frutta, continua ad essere il momento migliore per acquistare freschi gli agrumi. A partire dalle arance e passando per i pompelmi e per i mandarini.

Così come a febbraio si possono acquistare freschi pure i cachi mela, i kiwi e le mele. Mentre questo non è di certo il periodo per trovare, come frutta fresca di stagione, le albicocche, l’uva e, tra le altre, anche le pesche.

Passando alla verdura, quello di febbraio è il mese perfetto per l’acquisto dei prodotti di stagione a foglia scura. Dai cavolfiori ai cavoli, e passando per gli spinaci e per la lattuga romana. Ma anche le rape, le carote, i broccoli, la cicoria, il finocchio ed il radicchio. Di sicuro, invece, a febbraio non sono prodotti ortofrutticoli freschi di stagione i peperoni, le zucchine e le melanzane.

I consigli per gli acquisti di frutta e verdura fuori stagione

Al di fuori della stagionalità, i prodotti ortofrutticoli acquistati non è che non siano buoni a priori. Ma in tal caso bisognerà considerare il fatto che trattasi o di frutta e di verdura coltivata e prodotta in serra, oppure di ortofrutta importata e quindi di produzione estera. A partire dalla frutta esotica come l’ananas, le noci di cocco, l’avocado, il mango e la papaya. Ed in ogni caso, dopo l’acquisto, per conservare le verdure in ogni stagione evitando di rovinarle si raccomanda la lettura di questo articolo.