Molti utilizzando Facebook sul computer sono convinti che basti chiudere la pagina Google per terminare la navigazione sul social. Attenzione, perché non esiste niente di più sbagliato.

Non chiudere correttamente il social significa che chiunque abbia accesso al computer potrà fare quel che vuole con la nostra pagina. Per questo motivo è necessario fare massima attenzione a questa funzione di Facebook a cui nessuno fa caso.

Non chiudiamo mai il social nel modo giusto

Chiudere la pagina Google in cui il social è attivo e chiudere Facebook stesso non sono la stessa cosa. Infatti, quando si chiude la pagina, in ogni caso, il social rimane aperto, e ogni persona che avrà accesso al computer potrà entrarvi.

Questo fatto può essere fonte sia di scherzi, più o meno divertenti, che di pesanti brutte figure. Nei casi peggiori può portare alla chiusura d’ufficio della pagina personale o al furto dell’identità digitale. Entrambe queste eventualità sono da evitare in quanto possono avere pesanti ripercussioni sulla vita di una persona.

Possono portare, infatti, alla perdita di tutte le foto nell’account nel caso migliore. A ritrovarsi i carabinieri davanti alla porta, nel peggiore.

Massima attenzione a questa funzione di Facebook a cui nessuno fa caso

Per terminare la navigazione su Facebook su computer (non cellulare) nel modo corretto non basta chiudere la pagina Google. È necessario entrare nella pagina principale del social e cliccare sulla freccetta in alto a destra. Quindi andare sulla voce “Esci” presente in fondo al menu a tendina. A questo punto cliccare sulla stessa. In questo modo si sarà usciti dal social.

Per controllare che si sia veramente usciti dalla propria pagina di Facebook digitare su Google il nome del famoso social ed entrare sul sito. Nel caso non si sia usciti correttamente ci si ritroverà direttamente nella propria pagina personale. In caso contrario, ripetere l’operazione stando attenti a seguire correttamente tutti quanti i passaggi necessari.