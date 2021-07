L’Italia è piena di meraviglie naturalistiche. Fra queste figurano anche le spiagge. Per questo abbiamo celebrato numerose località marittime nei nostri articoli come questo: “Questo affascinante borgo medievale fuori dal tempo vanta spiagge ciottolate e mare pulito“. Anche oggi andiamo insieme alla scoperta di un luogo di balneazione da non perdersi assolutamente per le sue suggestive caratteristiche. Infatti ci sono massi rossi, acque cristalline e sabbia candida in questa meravigliosa spiaggia poco conosciuta. Scopriamo insieme dove si trova e per quale motivo ha questa particolare fama.

Massi rossi, acque cristalline e sabbia candida in questa meravigliosa spiaggia poco conosciuta

Stiamo parlando della caletta dei Balzi Rossi, situata nella riviera ligure di Ponente, precisamente a Grimaldi. Essendo praticamente posizionata al confine con la Francia, questa località è anche molto vicina alla Costa Azzurra. Il suo nome è dovuto al dialetto locale: “baùsi rossi” significa letteralmente “sassi rossi”. I locali la chiamano anche però “spiaggia delle uova” per la sua ghiaia molto chiara che presenta una forma circolare. Il mare è azzurro e cristallino e dopo qualche metro scende subito in profondità permettendo delle belle nuotate. Per la balneazione sono presenti lettini e sdraio e tutti i servizi per necessari per trascorrere una vacanza serena e in totale relax.

Non solo una balneazione da favola, ma anche storia e cultura

Dietro alla spiaggia troneggia una suggestiva parete rocciosa che presenta delle sfumature rossastre dovute alla presenza di materiali ferrosi. All’interno di questa ultima sono presenti parecchie fenditure. In queste grotte sono stati ritrovate delle sepolture umane risalenti al Paleolitico e delle testimonianze primitive di arte murale. Proprio per questo motivo nelle vicinanze si può visitare un museo dedicato a questi importanti ritrovamenti che hanno a che fare con un nostro antenato, l’uomo di Cro-Magnon.

