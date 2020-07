Maschere per il viso fai da te: per curare la propria pelle con ingredienti naturali e genuini. Tutto disponibile a casa nostra e facile da preparare. Potrete prendervi cura di voi in pochi minuti e pochi semplici passaggi. Perché stare in salute è ancora più bello se è facile ed economico. E’ importante prendersi cura della propria pelle, soprattutto nella stagione estiva dove prendiamo il sole e ci esponiamo ad alcuni rischi. Dobbiamo mantenere la nostra pelle idratata e sana, vediamo insieme come fare:

Pelle mista

Questa maschera si prepara molto velocemente ed ha una consistenza gommosa che la rende molto facile da applicare. Per una maschera viso per pelle mista ci occorreranno:

2 cucchiai di farina

Due cucchiai di olio extra vergine di oliva

2 tuorli d’uovo

Mescolate bene ed applicate sulla pelle pulita. I risultati si vedranno già dopo il risciacquo, sarete subito morbide e lisce.

Pelle secca

Se avete la pelle secca questa è la maschera che fa per voi, la preparate in pochi momenti e senza spendere un soldo. Per una maschera viso per pelle secca ci occorreranno:

4 cucchiai di miele

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

Mescolate bene fino ad ottenere un composto denso e cremoso ed applicate sulla pelle pulita. Il miele oltre che essere nutriente è molto piacevole sulla cute. Dà un effetto rilassante sui tessuti oltre che idratante.

Pelle grassa

Per la pelle grassa soggetta ad imperfezioni la nostra maschera sarà un po’ più liquida. Potete anche applicare un po’ di prodotto direttamente sulle imperfezioni ma vi consigliamo di applicarla su tutto il viso per un effetto più omogeneo. Aiutatevi ad applicarla con un dischetto per il trucco o un po’ di ovatta. Per una maschera viso per pelle secca ci occorreranno:

4 cucchiai di succo di limone

4 cucchiai di miele

Tutte e tre le maschere vanno lasciate in posa circa 15 minuti e poi dovete risciacquare il viso con della semplice acqua tiepida. Sarebbe bene fare questa maschera circa 3 volte al mese per migliorare gli effetti e avviare un trattamento per aiutare la vostra pelle a rimanere fresca, liscia ed idratata. Ma la salute comincia a tavola, se vuoi qualche idea per mangiare sano controlla qui