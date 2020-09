Irritazioni cutanee, brufoli e acne sono spesso la manifestazione di un disturbo ormonale. Alcune persone sono più predisposte alla impurità come punti neri e brufoli.

È anche vero che possono esserci tanti fattori che concorrono a rendere la nostra pelle grassa o ricca di queste manifestazioni.

Il fumo, lo stress, il ciclo mestruale, anche un’esposizione al sole prolungata o il contatto con alcune sostanze irritanti sono alcune di queste.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

L’argilla è un rimedio antichissimo. Ancora oggi è spesso utilizzata per le composizioni di medici e nella naturopatia. È importante sapere che ci sono vari tipi di argilla.

Ognuna di esse ha proprietà differenti ed è bene non confonderle.

L’argilla rosa è fortemente ricca di ferro e consigliata per arrossamenti cutanei, ematomi e ascessi. In più è utilissima per curare dolori alle ossa e articolari.

L’argilla è anche utilizzata per curare alcuni disturbi dell’apparato digerente, gonfiori, ma anche la sindrome da colon irritabile. In alcuni casi è addirittura possibile ingerirla.

Per quanto riguarda l’uso esterno, c’è una ricetta particolare di un rimedio che ha origini molto antiche. È stata ritrovata tra le preparazioni della monaca Ildegarda Von Bingen.

Lascia in eredità le indicazioni per un preparato che cura la cute in due versioni.

Maschera per il viso naturale contro acne e brufoli ideata da una monaca

La ricetta con argilla rossa

2 cucchiai di argilla rossa o verde Un cucchiaino di fiori di camomilla 1 manciata di sale Olio Evo alcune gocce

Fate bollire una tazza e mezza di acqua per mettere in infusione la camomilla. Dovrà riposare per 10 minuti.

In una ciotolina mescolare il sale, l’argilla e l’olio. Usate qualche cucchiaio di acqua alla camomilla per amalgamare gli ingredienti. Ottenete una pasta senza grumi e abbastanza densa. Ecco la maschera per il viso naturale contro acne e brufoli ideata da una monaca.

La variante della ricetta con argilla bianca

1 cucchiaio abbondante di argilla bianca 2 gocce essenziali di olio d’oliva o olio di riso Acqua distillata 1 cucchiaino di miele olio essenziale di sandalo (opzionale)

In una ciotolina versate pochissima acqua distillata. Unite argilla, olio e mescolare.

Lasciare riposare per mezz’ora. Ora aggiungete il miele e mescolate ancora.

Il composto non deve essere troppo liquido per l’applicazione.

Per l’applicazione della maschera dovete spalmarla sul viso evitando occhi e labbra. Va lasciata asciugare per massimo 20 minuti. Rimuoverla usando un dischetto di cotone leggermente bagnato. Lavate il viso con dell’acqua calda che aiuterà ad aprire i pori.