Il tempo passa e prendersi cura del proprio corpo e del proprio viso non diventa più solo una questione estetica ma anche di benessere. Avere sul viso i segni d’espressione come rughe e zampe di gallina fa sentire, soprattutto le donne, a disagio.

Infatti non a caso molte ricorrono a cosmetici che si trovano in commercio e che promettono di contrastare il problema. In verità non sempre sono efficaci e non sempre sono adatti al tipo di pelle, in questo caso è sempre meglio preferire qualcosa di naturale.

Tra i frutti ne esiste uno che oltre ad essere buono e succulento da mangiare è ottimo per creare una maschera viso anti-age. Ci stiamo riferendo all’uva che grazie alle sue proprietà antiossidanti e alla vitamina C tonifica la pelle e rallenta il processo d’invecchiamento.

La maschera naturale fai-da-te antiage formidabile per tutti i tipi di pelle

La maschera a base d’uva è adatta a tutti i tipi di pelle e la purifica profondamente. Questo rimedio naturale si rivela molto benefico per la pelle che risulterà tonica, bella e soda già dal secondo utilizzo.

Per preparare questa maschera miracolosa abbiamo bisogno di:

10 chicchi d’uva;

due cucchiai di miele;

due cucchiai di gel di aloe vera;

un cucchiaio di farina d’avena;

due cucchiai di yogurt.

Utilizziamo un frullatore per amalgamare e rendere omogeneo il composto che risulterà dall’unione dei chicchi, del miele, dell’aloe e dello yogurt.

La farina d’avena la mettiamo successivamente per rendere il composto un po’ più denso.

Fatto questo, adesso possiamo applicare la maschera direttamente sul viso, precedentemente deterso, e lasciamo in posa per almeno 10 minuti.

Passato il tempo di posa risciacquiamo con dell’acqua tiepida o fredda e mettiamo poi la nostra crema abituale.

Vedremo che è questa la maschera naturale fai-da-te antiage formidabile per tutti i tipi di pelle. Se applicata almeno una volta a settimana, darà i suoi effetti e resteremo sbalorditi dal risultato.