I capelli sia ricci che lisci, trattati o non, hanno la necessità di essere idratati e non c’è prodotto migliore di un buon balsamo o una maschera, ma si possono usare insieme? Entrambi i prodotti sono studiati per idratare a fondo i capelli regalando una sensazione di benessere sia estetico che strutturale.

Per l’appunto determinati prodotti specifici possono agire sulla struttura del capello migliorandolo a tutti gli effetti. Inoltre è ben noto che l’applicazione di questi prodotti apporterà un aspetto della capigliatura sano, soffice e brillante.

Spesso non si conosce la differenza ed inoltre in alcuni casi si commette l’errore di non utilizzare i prodotti giusti per i capelli. L’applicazione viene effettuata allo stesso modo, dopo aver lavato i capelli, bisognerà tamponarli con una tovaglietta per eliminare l’acqua in eccesso e applicare il prodotto sui capelli evitando il contatto sulle radici.

Inoltre durante l’azione del prodotto, i capelli si potranno districare con l’aiuto di un pettine a denti larghi. Dopo aver atteso le tempistiche indicate, bisognerà sciacquare abbondantemente.

Maschera e balsamo si possono usare insieme?

Il balsamo ha un’azione meno profonda rispetto alla maschera. Viene applicato dopo lo shampoo per rendere la capigliatura morbida e setosa e per districare i nodi. Per chi ha i capelli sottili e lisci, questo prodotto potrebbe appesantire la chioma e creare un effetto sgradevole.

La maschera, differentemente dal balsamo, ha un’azione più profonda. Un prodotto giusto può idratare e nutrire i capelli per una capigliatura piena di salute, lucida, forte e bella. Il tempo di posa può variare ed è anche a seconda del prodotto che si utilizza per lo scopo preposto. Ci sono maschere che dovranno restare in posa per 5 minuti e altre anche per 30 minuti.

Gli esperti del settore consigliano di applicare sempre il balsamo dopo lo shampoo e applicare la maschera capillare 2, massimo 3 volte al mese anche dopo aver applicato il balsamo e sciacquato abbondantemente. Inoltre per aumentare l’effetto del prodotto si possono ricoprire i capelli con la pellicola per alimenti e un asciugamano caldo.

Dopo aver risciacquato abbondantemente i capelli per eliminare il prodotto in eccesso, bisognerà tamponare con l’aiuto di un asciugamano e procedere con l’asciugatura facendo attenzione a non utilizzare una temperatura eccessivamente alta dell’asciugacapelli. Il risultato sarà eccezionale, i capelli risulteranno da subito leggeri, brillanti e setosi dall’aspetto sano.

