Il Ftse Mib Future continua a mostrare forza relativa ed ora manca poco per dare una vera e propria prova di forza. La tenuta dei 24.000 punti, area più volte testata negli ultimi giorni, ora lascia spazio al raggiungimento dei 25.000/25.300 nei prossimi 3/4 giorni di Borsa aperta.

Il nostro Ufficio Studi, continua a raccomandare che ogni ribasso è un’occasione di acquisto a Piazza Affari e vanno sovrappesati i bancari, media e telefonici. Questi settori hanno enormi potenzialità di apprezzamento sia nel breve che nel medio lungo termine.

L’obiettivo a 24 mesi è il raggiungimento di area 51.000 punti, livello che è stato toccato nell’anno 2000. Ci sono quindi tanti motivi per cogliere opportunità e ci sono ancora diversi titoli azionari sul listino italiano che presentano interessanti margini di sottovalutazione.

Ci sono storie di valore interessanti fra le medie e piccole capitalizzazioni? I nostri analisti affermano che Marzocchi Pompe potrebbe iniziare a correre a Piazza Affari.

La società (MIL:MARP) che ha sede a Casalecchio di Reno, capitalizza circa 20 milioni di euro progetta, produce e vende pompe e motori in Italia e all’estero.

Analisi sommaria di bilancio

Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione del 30 marzo al prezzo di 3,18 in rialzo del 6,71% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 2,50 ed il massimo a 3,20.

Le raccomandazioni degli altri analisti (2 giudizi) stimano un fair value a 3,20. I nostri calcoli invece, portano ad un target in area 3,50, con una sottovalutazione di circa il 10%.

Perchè il titolo Marzocchi Pompe potrebbe iniziare a correre a Piazza Affari

Più volte nello studio delle serie storiche abbiamo visto i prezzi correre in modo più veloce rispetto alle valutazioni dei fondamentali. Questo caso potrebbe ripetersi anche per il titolo in questione. Infatti, riteniamo che i prezzi possano portarsi fin da subito e di non poco, sopra il livello di fair value stimato.

La strategia operativa

Comprare il titolo a mercato con stop loss a 2,95 ed obiettivo primo a 4,10 da raggiungere per/entro 1/3 mesi.

Una raccomandazione: attenzione ai volumi e alle oscillazioni di prezzo, trattasi di una small cap.

Si procederà per step.