Marzo terminerà al top non solo per l’Acquario ma anche per altri 2 segni zodiacali con la Luna calante favorevole

Siamo arrivati agli sgoccioli, anche marzo sta per volgere al termine. Questi primi mesi dell’anno nuovo hanno portato una ventata di fortuna per alcuni segni zodiacali, per esempio il Capricorno. Infatti, dopo una fine dell’anno disastrosa, il Capricorno ha avuto la sua rivalsa. In ogni caso, cosa ci attenderà ad aprile? Per scoprirlo, pazientiamo ancora un po’.

Il mese di marzo ha regalato gioie, sia da un punto di vista professionale che da quello sentimentale. Riusciranno gli stessi segni a mantenere la loro posizione in classifica? Lo vedremo, ma intanto marzo terminerà al top per 3 segni zodiacali in particolare, e uno è l’Acquario.

I nati sotto il segno dell’Acquario, probabilmente, non hanno trascorso un mese di marzo sfavorevole. Anzi, sebbene vi fossero stati dei momenti altalenanti, come accade a tutti, il mese è stato fortunato. L’abbiamo visto grazie alla congiunzione astrale, per la quale si prevedeva una cascata di fortuna proprio per l’Acquario.

Ma non bisogna vedere solo lo spostamento e il transito dei Pianeti per beneficiare della fortuna. Infatti, dovremmo prestare attenzione anche alle fasi della Luna. Se la Signora Bianca influenza le maree, l’orto, l’umore e gli aspetti della beauty care, condiziona anche la fortuna astrale.

La fase calante e la fortuna

Le fasi della Luna corrispondono a periodi in cui bisognerebbe compiere o non compiere un’azione. Per esempio, nel caso dell’orto, approfittiamo di questa fase se vogliamo raccolti abbondanti e rigogliosi in estate. Infatti, secondo le fasi lunari si dovrebbe seminare un ortaggio piuttosto che un altro.

Nel caso dell’astrologia, invece, la fase calante che accompagnerà gli ultimi giorni di marzo influenzerà la fortuna del Pesci e dell’Ariete, oltre che dell’Acquario. Dal 28 marzo, la Luna calante sarà nel segno dell’Acquario, per transitare nel Pesci il 29 fino al 31, dove si troverà in posizione favorevole in Ariete.

La Luna calante rappresenta il periodo in cui vi è un taglio netto con il passato. No, non stiamo parlando di capelli, ma della propria vita. Questa fase influenzerà le nostre decisioni, per andare avanti fino alla Luna nuova, momento rappresentativo di una nuova consapevolezza del proprio essere.

Marzo terminerà al top non solo per l’Acquario ma anche per altri 2 segni zodiacali con la Luna calante favorevole

Ecco perché la fortuna bacerà questi 3 segni zodiacali, che riceveranno l’opportunità di cambiare le sorti da aprile in poi. Quest’energia emanata dalla Luna farà in modo di trovare quella forza per allontanare i pensieri negativi, e fare spazio a quelli estremamente positivi. Si prevede, infatti, un bell’inizio di aprile per questi segni. Chissà se il mese continuerà ad essere così fortunato. Staremo a vedere.

Approfondimento

Il Sole in Ariete travolgerà anche altri 2 segni zodiacali che saranno baciati dalla fortuna questi ultimi giorni di marzo