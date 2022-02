Gli astri continuano a muoversi, decretando la nostra fortuna o sfortuna ogni settimana. Dunque, secondo l’oroscopo, ci saranno segni che godranno di tanta buona sorte e altri che passeranno guai.

La maggior parte, però, dovrà vivere alti e bassi e quindi si deve preparare a difendersi dai momenti negativi e a godersi appieno quelli positivi.

Vediamo quindi uno dei grandi vincitori del mese di marzo, che però correrà dei rischi a fine febbraio. Ci sarà un marzo di grande fortuna per questo segno, però non è tutto oro quello che luccica.

Due astri che potrebbero dare difficoltà

Il mese di febbraio è probabilmente partito bene per il segno della Vergine. Infatti, il 2 febbraio è finito quel periodo in cui Mercurio appare retrogrado, ovvero sembra che ruoti al contrario. Si tratta di un momento temuto da tutti i segni e che rischia di causare problemi comunicativi in ogni aspetto della vita. Per fortuna, per adesso è finito e quindi la Vergine ora può esprimersi al meglio con tutti, senza paura di incomprensioni.

Si tratta, insomma, di un momento felice per questo segno, che passerà un febbraio felice, ma ecco che le cose potrebbero cambiare per il peggio il 24 febbraio. In questo giorno inizieranno delle forti tensioni tra il pianeta Mercurio ed Urano.

Questo scontro potrebbe portare la Vergine ad essere terribilmente emotiva. Lo stress a lavoro, i problemi di coppia, le tensioni con gli amici, tutto potrebbe scoppiare in furiosi litigi e concludersi nel peggiore dei modi.

Marzo di grande fortuna per questo segno zodiacale che però deve guardarsi le spalle a fine febbraio

Questo sarà il momento in cui la Vergine potrebbe perdere l’equilibrio nella sua vita. Qui dovrà chiedere aiuto, agli amici o alla famiglia, per essere supportata e confortata. Non riuscirà a passare questo momento difficile tutto da sola. Quindi sarà solo grazie alla guida degli altri che riuscirà a riprendere la serenità.

A questo punto, tolto lo grosso scoglio emotivo, la Vergine affronterà il mese di marzo con determinazione e voglia di vivere. Questo la porterà a godersi al meglio questo mese, che in cambio le sorriderà. Non ci saranno infatti tensioni tra gli astri a metterle i bastoni tra le ruote, ma anzi ogni cosa girerà per il verso giusto. Il momento della felicità è vicina, basta stare attenti al 24 febbraio.

Approfondimento

Nonostante Saturno e Giove contro, il Leone e questi segni dell’oroscopo vivranno un periodo d’oro a febbraio